8點直樂｜23歲女生Kayan自拍勝出　網民驚呼直播真身與IG照大反差

ViuTV綜藝節目《8點直樂 VIURIETY》在26日播出的一集中，進行了備受矚目的「GEN Z挑戰賽」環節。當晚23歲參賽者Kayan憑藉高超的即場自拍技術，成功擊敗對手Ichi順利晉級。不過，節目播出後有網民驚覺她在Instagram上的精美照片，與電視畫面中的樣貌存在明顯差異，成為網絡熱話。



23歲參賽者GEN Z女生Kayan。（《8點直樂 VIURIETY》節目截圖）

即場挑選不同的道具，並在限定時間內拍攝5張自拍照片。（《8點直樂 VIURIETY》節目截圖）

Kayan自拍勝出晉級。（《8點直樂 VIURIETY》節目截圖）

Kayan自拍勝出晉級。（《8點直樂 VIURIETY》節目截圖）

啦啦隊女神兼Coser雙重身份曝光

隨著節目熱播，網民隨即對Kayan進行火速起底。原來這位23歲女生大有來頭，她既是EchoGirls的啦啦隊成員，同時亦是一位活躍於動漫圈的Coser（角色扮演者），經常在社交平台大方分享風格大膽的性感Cosplay美照。

Kayan是一位活躍於動漫圈的Coser。（IG@kayan.dont.know）

經常分享風格大膽的性感Cosplay美照。（IG@kayan.dont.know）

經常參加漫展。（IG@kayan.dont.know）

是EchoGirls的成員。（IG@kayan.dont.know）

網絡評價兩極引發口水戰

面對電視直播與社交平台照片的落差，網民留言瞬間兩極化。有毒舌網民狠批「IG同直播根本兩個人」，直言相片濾鏡開太大；但同時亦有大批忠實支持者挺身而出，為Kayan抱不平，力撐「直播燈光同角度本身就唔同，唔可以咁比較」，狠批外界不應對外貌過於苛刻。雖然樣貌掀起爭議，但這次風波卻意外為Kayan帶來極高關注度，其社交帳號隨即湧入大量新追蹤者，令其人氣不跌反升。

不少網民直言IG圖片與直播樣貌差異大。（IG@kayan.dont.know）

不少網民直言IG圖片與直播樣貌差異大。（IG@kayan.dont.know）