《奧賽羅》鄧樹榮舞台劇2026｜門票獨家85折！黃智雯挑戰大奸角

第二屆香港國際莎劇節開幕節目《奧賽羅》將於2026年6月5-7、9-10日在香港文化中心劇場舉行，現在在01空間公開發售(有獨家優惠)，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

《奧賽羅》舞台劇2026香港｜故事簡介

劇場導演鄧樹榮再度挑戰經典，呈獻莎士比亞四大悲劇的壓軸終章《奧賽羅》，劇作將打破傳統時空框架，以全粵語對白帶領觀眾直面一場關乎愛恨情仇的殘酷試煉。

舞台上，梁天尺、黃智雯（Mandy）、黎玉清及梁雍婷（Rachel）四位演技精湛的演員將會化繁為簡，共同分飾九個不同角色。他們透過極具爆發力的形體動作與對白碰撞，深刻剖析被嫉妒與謊言蠶食的人性黑暗面，見證戰功赫赫的將軍奧賽羅逐步陷入自我毀滅的深淵。

2026「第二屆香港國際莎劇」節開幕節目《奧賽羅》梁天尺、黃智雯（Mandy）、黎玉清及梁雍婷（Rachel）將四人分飾九角。

《奧賽羅》舞台劇2026香港｜詳情

舞台劇日期：2026年6月5-7, 9-10日 20:00-22:30 2026年6月6-7, 9-10日 15:00-17:30

舞台劇地點：香港文化中心劇場

舞台劇全長：150分鐘（含中場休息）

年齡：適合6歲或以上觀眾欣賞。

以粵語演出，附中英文字幕。

《奧賽羅》舞台劇2026香港｜門票獨家85折

公開發售平台：01空間

門票價錢：01獨家85折 二人套票- Ticket A (原價$1200) HK$ 1,020

《奧賽羅》舞台劇2026香港｜座位表