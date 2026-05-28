馮德倫BUCKET MAN殺入香港Comic Con 2026　聯乘CLOTTEE童裝首發

2026年5月28日 ▪ 香港 —— 由香港知名演員、導演及「BUCKET MAN」創作者馮德倫（Stephen Fung）傾力打造的原創動漫IP，將於登陸首屆「香港Comic Con 2026」，這場備受期待的香港首個Comic Con將於明日（5月29日）至31日在香港會議展覽中心舉行，屆時BUCKET MAN將再度與一眾動漫迷近距離互動。



馮德倫（Stephen Fung）。（公關提供）

BUCKET MAN強勢回歸

馮德倫打造的BUCKET MAN自去年3月於ComplexCon Hong Kong全球首次亮相以來，憑藉其標誌性「紅色水桶笠頭」的超級英雄形象，以充滿香港特色與動漫元素的獨特世界觀，迅速獲得藝術玩具收藏家及動漫社群的廣泛關注。這個以「堅韌不拔、逆境而上」為精神核心的原創角色，從一個充滿想像力的動漫IP，逐步拓展成為融合動漫敘事、藝術玩具、時尚及數碼生態的多元化文化IP，是馮德倫藝術表達的重要延伸，象徵著他創作旅程的新篇章。面世一年多，BUCKET MAN經已先後與「Figure教父」劉建文（Michael Lau）、HSBC One+、CLOTTEE by CLOT、threezero及Hot Toys旗下Lab C等展開跨界合作，更於DesignerCon Hong Kong2025榮獲「Rising IP大獎」。乘著香港首屆Comic Con的熱潮，BUCKET MAN將再度強勢回歸，為一眾動漫迷、潮流達人及收藏家帶來更多驚喜體驗。

「紅色水桶笠頭」的超級英雄形象。（公關提供）

再次走進BUCKET MAN的多元創意宇宙

為讓粉絲親身走進BUCKET MAN的多元化發展及創意宇宙，是次於Comic Con設立的Pop Up （Booth：3C-K02）以BUCKET MAN角色原型打造6米高的巨型充氣裝置，標誌性的紅色水桶頭和休閒坐姿呈現，勢成為全場最吸睛的打卡熱點。Pop Up內其他元素包括循環播放將於7月正式推出的BUCKET MAN動畫預告、BUCKET MAN x CLOTTEE全新聯乘童裝系列、與香港知名藝術玩具設計師Pucky畢奇聯乘的限量版figure、早前與threezero聯乘推出的BUCKET MAN ZERO，與及夾公仔機贏取BUCKET MAN x 紅A盲盒系列等，為大家帶來集互動、打卡與收藏於一身的多元跨界體驗！

「BUCKET MAN × Pucky」限量版人偶。（公關提供）

馮德倫與賭俠II「法國賭神」Declan Wong將於「香港Comic Con 2026」第二天驚喜現身

「法國賭神」Declan Wong，1991年憑《賭俠II之上海灘賭聖》中具有特異功能的Pierre Cashon一角深入人心，息影多年移居紐西蘭，最近憑經典台詞「我要驗牌」於內地社交平台再度爆紅。Declan將於Comic Con第二天下午（5月30日）驚喜現身，除了為現場觀眾帶來BUCKET MAN主題表演，更會聯同馮德倫在迷你賭桌上上演一幕「Show Hand」對決、與現場觀眾大玩互動等，重現經典電影場面，勢必成為全場一大亮點。

賭俠II「法國賭神」Declan Wong。（公關提供）

BUCKET MAN x CLOTTEE最新配色衛衣及CAP帽

BUCKET MAN與CLOT旗下副線CLOTTEE的聯乘系列限定商品，於今年3月ComplexCon首次亮相，以玩味十足的設計語言演繹BUCKET MAN的潮流態度，涵蓋T恤、衛衣、內褲、襪子及冷帽等多款單品。今次BUCKET MAN Pop Up會場矚目焦點勢必是CLOTTEE全球首個童裝系列於Comic Con現場首發。系列設計靈感源自「BUCKET MAN」角色原型，將其標誌性造型與街頭玩味美學注入童裝設計之中，延續品牌獨有的態度與創意。全新系列更與現場高達6米的BUCKET MAN巨型裝置互相呼應，打造虛實交錯的沉浸式視覺體驗，讓小粉絲們亦能穿上與巨型BUCKET MAN同款造型，親身感受角色從動漫世界延伸至現實生活的多元魅力。

馮德倫率先演繹BUCKET MAN x CLOTTEE最新配色衛衣。（公關提供）

與聯乘香港兩大原創玩具品牌 Pucky畢奇及threezero演繹BUCKET MAN的「剛柔並重」

此外，場內將展示BUCKET MAN聯乘與香港知名藝術玩具設計師、Pop Mart合作藝術家Pucky畢奇的限量版人偶。畢奇的名字起源於莎士比亞「仲夏夜之夢」中的Pucky，是愛幻想的藝術家Pucky在不自覺中創下的精靈角色，有種遊離於真實和虛幻的感覺。一群來自「Pucky Galaxy」的奇幻小精靈，以圓滾滾的眼睛、標誌性三角鼻及充滿夢幻色彩的造型風靡全球收藏家。是次合作將Pucky標誌性的可愛風格融入BUCKET MAN的硬朗形象之中，為兩個香港原創 IP 帶來「剛柔並重」的全新演繹。限量推出之作勢必成為粉絲及收藏家熱搶單品！

「BUCKET MAN × threezero BUCKET MAN ZERO」。（公關提供）

BUCKET MAN動畫即將登場

場內播放著即將推出的BUCKET MAN動畫預告片，動畫故事以「桶頭上陣」為主題，講述一名中學生與來自星際的神秘靈魂合體後獲得超能力，逆境而上的熱血故事，並以「唯有最徹底的空洞，才能承載無限的可能」作為核心金句。

BUCKET MAN ANIME。（公關提供）

有關馮德倫及BUCKET MAN

馮德倫，香港出生的演員兼導演，以其大膽的視野和獨特的風格為影視圈帶來震撼。他以備受讚譽的劇情片《美少年之戀》首次亮相，隨後的一系列主演作品皆在亞洲深受喜愛。其後，他轉向導演領域，執導了如《太極1 從零開始》、《太極2 英雄崛起》以及《俠盜聯盟》等備受矚目的影片，並在國際舞台上展現才華，包括AMC的《荒原》以及Netflix 的《五行刺客》。作為屢獲殊榮的音樂錄影帶導演，他亦為眾多頂尖藝人創作了經典的視覺作品。作為Azuki的創意合作夥伴，馮德倫正在拓展其藝術旅程，將其創意視野推向全新高度。