何寶生放棄億萬身家出家真相曝光　林韋辰撇清事業不順爛賭謠言

曾是TVB當紅小生、同時擁有百億顯赫家世的何寶生，在事業高峰期毅然選擇拋下名利遁入空門，法號「道生」，堪稱香港娛樂圈的一大傳奇。近日，何寶生的多年摯友、前亞視一哥林韋辰在小紅書上載影片，罕有地大談這位好兄弟，更親自揭開何寶生出家背後不為人知的感人真相，嚴正為兄弟平反。

何寶生在《笑傲江湖》中，飾演為練神功，引刀自宮的林平之。（影片截圖）

撇清爛賭事業不順謠言

對於網上流傳何寶生「因爛賭、事業不順想不開才出家」的負面傳聞，林韋辰在片中嚴正澄清：「真沒這回事！」 林韋辰透露，何寶生家境極其富裕，原本居住在一棟坐擁大泳池、無敵海景的數億獨立別墅。但他出家的決定絕非一時衝動或遭遇挫折，而是經過長達四、五年的深思熟慮與鋪排。

為了不讓家人和朋友擔心，何寶生在出家前幾年便主動搬離豪宅自立門戶，搬到新界郊區獨居。那時他過著極度簡樸的生活，出入只騎單車或開油電混合車，絕不亂花錢。同時，他拒絕依賴家裡的經濟支持，純粹靠著自己當年留學時學到的電腦專業，賺取微薄收入維持生計，並將大部分積蓄用於修研佛法與布施，一步一步讓身邊的人慢慢接受他的選擇。

何寶生出家。（小紅書）

遲遲未落髮全因一隻愛犬

林韋辰爆料，何寶生其實早就做好了出家的心理準備，但之所以遲遲未踏出最後一步，背後是為了一隻陪伴了他十多年的愛犬。

何寶生曾私下對林韋辰吐露心聲：「如果牠（愛犬）還沒走，我還是放不下牠。」 原來，那隻狗狗對何寶生極度依附，只要何寶生不在家，狗狗就會天天哭著看門等主人，甚至連飯都不肯吃。為了不讓愛犬受苦，何寶生決定堅守承諾，悉心陪伴牠走完生命的最後一程。直到2005年愛犬安詳往生後，何寶生才徹底放下世俗的最後一絲牽掛，正式剃度出家。據悉，他出家後依然運用自己的電腦專長，致力於在網絡上弘揚佛法。

小狗陪伴何寶生多年。（小紅書@林韋辰）

林韋辰曾因TVB角色崩潰酗酒

在影片中，林韋辰亦大方分享何寶生如何成為他人生中的「救命恩人」。當年林韋辰貴為亞視當家小生兼金牌主持，後來滿懷憧憬轉投TVB，卻慘遭「欺騙」。劇本開拍後，他才驚覺自己被安排飾演一個為了事業出賣同性戀人的極度負面角色。

這次打擊讓只想好好演戲的林韋辰跌入人生谷底，心灰意心下他一度沉迷酒精、夜夜笙歌，對演藝圈徹底失去信心。就在他最痛苦迷茫的時候，何寶生用一句佛理點醒了他：「萬千帶不走，只有業隨身。」何寶生告訴他，做人最重要的不是爭取甚麼大角色或拿甚麼獎項，而是懂得如何快樂地活下去、「離苦得樂」。這番話讓林韋辰恍然大悟，學會了「拿得起是能力，放得下是幸福」，終於放下對名利的執著，將人生重心轉向普世價值與慈善事業。

林韋辰爆轉投TVB卻慘遭「欺騙」。（小紅書@林韋辰）

曾秘戀蔡少芬遭豪門棒打鴛鴦

除了出家內幕，何寶生昔日在演藝圈的三段轟烈情史，至今仍是大眾津津樂道的焦點。1991年，何寶生在港姐後台對蔡少芬一見鍾情，隨後展開熱烈追求。拍拖期間他天天開豪車接送女友收工、親手做便當，更瞞著家人購置物業，愛得高調且體貼。可惜這段金童玉女的感情遭到何寶生豪門家族的強烈反對，認為兩人「門不當戶不對」。在家族與外界的多重現實重壓下，這段維持了5年的刻骨銘心之戀最終於1996年遺憾宣告結束。

蔡少芬（Instagram@adachoi9800）

何寶生與梁詠琳亦曾有過一段短暫的情緣。兩人回港進入TVB後曾認真交往約一年，然而因性格與感情步調不一致，最終於2003年正式畫下句點。女方更因此一度患上輕微抑鬱症，其後淡出娛樂圈移居美國。

樊亦敏是何寶生出家前，在圈內唯一公開承認過的另一位女友。兩人在1999年因拍攝電視劇相識並相戀。樊亦敏曾在訪問中大讚何寶生是一個極好、極有智慧的人。但當時樊亦敏長期受到免疫系統疾病困擾，脫髮嚴重且被醫生告知難以生育。因為身體狀況不願拖累對方，這段感情最終未能開花結果，兩人默默退回朋友關係。