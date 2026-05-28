古天樂監製動畫《明日戰記：前傳》　5.29情報解禁新女角幸嵐登場

天下一集團（One Cool Group）今年以協辦單位身份參與於本週五至週日（5月29日至5月31日）假香港會議展覽中心隆重開幕的「Hong Kong Comic Con 2026」（HKCC），除了參與協辦外，集團更攜多個全新IP和相關企劃於Hall 3攤位 3D-G31亮相！當中包括推出於歌曲《世紀大騙局》MV中登場、憑可愛百厭形象而成為人氣IP的「外星小黑貓 Kooloo」盲盒及每日於HKCC限售300隻的「夏威夷恤外星人」Figurine！除此之外，天下一更集結重磅動畫、漫畫企劃發布，進一步拓展原創IP於影視、動畫、漫畫、潮流玩具及跨界聯乘等領域的發展可能。

KooAmI。（公關提供）

《明日戰記：前傳》動畫 宣傳短片及機密檔案首度曝光

由天下一締造的香港科幻里程碑電影《明日戰記》，其備受矚目的前傳動畫項目將於展期內揭開神秘面紗。現場將率先披露《明日戰記：前傳》最新宣傳短片及絕密資料檔案冊，帶來首度公開的動畫世界觀、最新資訊及精細的角色與機械設定，當中最引人入勝的一定是原創新女角「幸嵐」！她將與在電影版中由古天樂飾演的「泰來」合組最佳拍檔！本企劃由總監製古天樂領軍，集結本地主創團隊——5月29日，情報正式解禁！

《明日戰記：前傳》動畫。（公關提供）

MIBOCOOL登陸主舞台！古天樂 × 喬靖夫 × FCP × man僧 強強聯手

天下一旗下MIBOCOOL亦將進駐Hong Kong Comic Con主舞台，舉行一場全新原創漫畫 IP 項目發佈會。是次項目特別邀請到古天樂先生首次擔任漫畫監製，並邀得著名武俠小說家喬靖夫先生、實力派漫畫家FCP，以及香港首位繪製《星球大戰》系列官方漫畫的知名漫畫家man僧組成頂級製作團隊。今次企劃不僅僅是單⼀作品的誕⽣，⽽是以⼀套成熟的IP營運思維出發，建立⼀個涵蓋漫畫、潮流玩具、跨界聯乘、甚⾄希望走向真⼈電影與動畫層⾯的「跨媒體」路線圖，將創意真正落地並放⼤。天下一攤位更會發售兩個版本（普通版及附送角色造型立牌的特典版）的HKCC限定漫畫序章！