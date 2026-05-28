香港探秘地圖丨倪嘉雯冒雨跳舞獲激讚　孔德賢誤踢骨灰罈狂道歉

5月27日晚一集《香港探秘地圖》最大爆點，是「戀愛腦」秀儀（倪嘉雯Carmen飾）意外發現深愛的國豪（阮政鋒飾）竟已另有BB（莫韻諰飾），傷心欲絕的秀儀遂失神地四處遊蕩，遊吓遊吓竟遊至墳場…意外得悉秀儀出事的畢鳴（孔德賢飾）即時趕往開解。



焦點圖片。（公關提供）

倪嘉雯龔嘉欣多次「神同步」

「搞笑擔當」繼續落在Carmen身上，不過多了視后龔嘉欣「神同步」。為了「打倒小三」，秀儀與畢萍（龔嘉欣Katy飾）Part住上緊貼跟蹤淑貞（莊思明飾）丈夫張志強（莫家淦飾），二人期間多次出現「神同步」，包括步伐、表情及驚訝位；不過由於二人的「疑心度」及「醒目度」有差距，故夾得來又有不少矛盾衝突位，例如商量實質捉姦大計時，秀儀因欠缺經驗驚變問題少女，令畢萍不勝其煩，更搞笑的是，由於秀儀實在太長氣，最終二人還未商量好對策，志強已以行動證明不是去曳曳。而當發現搞錯後，嘉欣的精明不忿樣、配以Carmen的疑惑呆萌樣相當有喜感。

嘉欣同Carmen真係好多位都好似樣。（公關提供）

倪嘉雯龔嘉欣獲封「探秘短打Twins」

龔：「你話喇，日光日白一個男人上嚟呢啲地方做咩？」倪：「唔會啩？日光日白喎！」龔：「呢啲嘢邊有分日頭夜晚㗎！」倪：「正渣男嚟㗎！好彩我國豪正人君子咋，萍姐你話係唔係呀？」龔（即扯開話題）：「我唔知！我哋依家要上去捉姦！」倪：「但係呢，我未試過捉姦㗎喎，要點做呀？」龔：「一陣間上到去，我踢開度門，揭開張被，佢哋應該反應唔切，然後你攞部手機影低佢。」倪：「影個樣？男定女呀？」龔：「梗係兩個啦！」因為「零捉姦」經驗，驚驚青青的Carmen全程下刪三千字狂問嘉欣各式各樣問題，期間不斷「等陣先，萍姐」、「等陣先，萍姐」，被叫到不耐煩的龔嘉欣，最後忍不住：「又點呀？」豈料原來在二人「爭拗期間」，目標人物已經離開，相當之Gag。

嘉欣同Carmen真係好多位都好似樣。（公關提供）

其實嘉欣與Carmen的「一唱一和」場口俯拾皆是，而且全程極有默契及喜劇節奏，有網民直指同樣作短打打扮的二人，齊齊大晒長腿畫面勁有青春活力，加上二人不少角度都勁似樣，難怪獲封「探秘短打Twins」！

倪嘉雯龔嘉欣獲封「探秘短打Twins」。（公關提供）

倪嘉雯揚言收到劇本「有啲怯」

另談到墳場場口，Carmen接受tvb.com獨家訪問時透露，倪媽媽事前有專誠為她求平安符保平安，她亦揚言起初收到劇本時「有啲怯」，但到正式拍攝時卻「怯意全消」：「其實都係自己嚇自己多，因為現場打晒燈，又好多工作人員同埋大部分係男性，陽氣好重，所以一啲都唔驚。」

Carmen沉船樣真係好甜美。（公關提供）

倪嘉雯冒雨跳「狐仙舞」獲激讚

至於孔德賢Danny，談到拍攝誤踢骨灰罈場口時，亦有啲怯怯地：「我係第一次去墳場拍嘢，現場好黑同好靜，乜都睇唔到，所以都驚驚地。拍攝前拜神有做足，同埋我拍嗰陣都有不斷講唔好意思、唔好意思。」嘉欣早前曾透露，Carmen及Danny這場墳場戲，咁啱得咁橋於農曆七月十四當晚拍攝，但二人為了配合進度，仍堅持頂硬上，十分專業。另Carmen前晚一集於姻緣石狂跳「狐仙舞」一幕，有眼利網民發現拍攝當日其實下著頗大雨，但Carmen仍百分百投入開心跳舞，敬業精神感動不少網民。