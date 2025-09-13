Jennie@BLACKPINK爆熱戀這荷里活男星！加拿大拖手擁抱親密照曝光
韓國女團BLACKPINK成員Jennie正在進行世界巡迴演唱會，近日被拍到與日裔美籍演員Nico Hiraga（尼古拉斯平賀）約會，穿著情侶裝出現親密互動，疑似正在戀愛中。
Nico Hiraga（尼古拉斯平賀）是一位美國演員和滑板運動員，曾在電影《台北之戀》擔任男主角。
被目擊兩人同遊加拿大溫哥華，不只身穿情侶帽T，還牽手擁抱，不避諱旁人眼光放閃，還外流一張Jennie身穿帽T睡在赤裸上身的Nico身旁的照片。
事實上，Jennie與Nico Hiraga的緋聞並非首次傳出，2024年曾被拍到同框，但當時未有明顯親密舉動，如今接連被爆出親密照，讓外界對兩人關係再度產生疑問，而雙方目前尚未正式回應戀情。
