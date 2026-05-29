周柏豪歌詞分享會化身「最強潛伏者」　完美潛伏於活動場地送驚喜

早前歌手周柏豪於社交平台上發佈歌曲《純粹想哭》街頭抱抱企劃片段溫暖無數粉絲的心，這份純粹的感動於上星期五(2026年5月8日)得以延續。由《純粹想哭》歌曲填詞人陳詠謙及神秘嘉賓周柏豪聯同網上音樂平台YouTube策劃了一場別出心裁的歌詞創作分享會，活動僅邀請30位幸運粉絲參與。為了歡迎粉絲，周柏豪更親自構思，為活動特意準備了幾款以其經典歌名（《夠鐘》、《12號》、《Smiley Face》、《小白》及《我的宣言》）來命名的精美小食，並搭配專屬的PH標誌開心果特飲，讓粉絲們在分享會開始前先品味這份獨特的心意。

《純粹想哭》歌曲填詞人陳詠謙及周柏豪策劃了一場別出心裁的歌詞創作分享會。（公關提供）

除了陳詠謙精彩分享填寫歌詞時的心路歷程外，還上演了一連串堪比戲劇的驚喜橋段。活動當天早上，周柏豪已在自己的社交平台即時動態上，發佈了一張坐飛機到外地工作的照片，巧妙製造了不在香港的假象。實際上，他憑藉「頂級偽裝術」潛伏活動全場近兩小時，不僅親自為粉絲服務、化身大會攝影師及工作人員身份，全程未被識破。其後透過巧妙設計的環節驚喜現身，為現場帶來連番驚喜感動與歡笑。

周柏豪化身大會攝影師及工作人員身份。（公關提供）

「最強潛伏者」在身邊 全方位潛伏零破綻

早在觀眾登記入場前，周柏豪已以全套「偽裝」，包括假髮、口罩、與工作人員同款的風褸及工作證低調進場。他不僅在活動開始前親手為在場享用小食的粉絲傳遞食物，當有粉絲向身旁這位「工作人員」詢問洗手間位置時，柏豪也冷靜地帶領引路，全程未被識破。

但真正的考驗發生在活動開始後，他有「工作任務」在身，不但需要為陳詠謙及主持人當著滿場的粉絲們面前遞上瓶裝水，當主持人的麥克風突然失靈，現場一度陷入短暫技術停頓。此時，這位「工作人員」再度自然出動，上前迅速幫忙解決問題，其專業且淡定的模樣，讓在場所有人都以為他只是技術團隊的一員，完美隱身。

周柏豪完美隱身。（公關提供）

「胖虎」爭論成高潮 妙趣往事引出終極驚喜

活動在陳詠謙的個人分享後進入互動環節。陳詠謙視訊連線柏豪與現場粉絲互動，在粉絲們分享完個人心靈經歷後視訊突然中斷，當陳詠謙為現場狀況「解話」時提起與好友周柏豪相識的小趣事。他笑說，兩人初次見面時，柏豪與樂隊成員討論陳詠謙當天穿著的衣服很像《哆啦A夢》裡的「胖虎」。此時，旁邊一位「工作人員」突然加入討論，認真地與陳詠謙爭拗是叫『胖虎』還是『技安』？。正當粉絲們被這突如其來的爭拗吸引時，該位「工作人員」突然一把扯下假髮和帽子，周柏豪本尊大笑著驚喜登場！全場瞬間陷入一陣歡呼聲與掌聲，有粉絲更驚喜得即場落淚，揭曉了整晚最精彩的「終極彩蛋」。

周柏豪本尊大笑著驚喜登場。（公關提供）

擁抱與心意延續感動 簽名海報珍藏紀念

周柏豪的現身將現場粉絲情緒推向最高點。他誠意地邀請粉絲分享內心故事，並與陳詠謙親自送上由柏豪小朋友親手繪製的畫作書簽，心意十足。活動尾聲，柏豪踐行《純粹想哭》企劃的溫暖精神，與到場的每一位粉絲逐一擁抱。陳詠謙則為大家送上由周柏豪、歌曲填詞人陳詠謙、作曲林奕匡以及聯合監製周錫漢親筆簽名極具收藏價值的海報，在這個充滿意外、笑聲與淚水的夜晚為粉絲們留下完美紀念。