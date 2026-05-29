邵音音林村豪宅滿屋珍貴紫水晶及陶瓷收藏　曾遭熟練賊爆竊

兩度榮獲香港電影金像獎「最佳女配角」的75歲資深演員邵音音，近年減少幕前演出，但依然活躍於社交平台，不時分享生活點滴。日前，音音姐大方分享與至交好友黃夏蕙在家中聚會的照片，令她位於大埔林村的寬敞豪宅內部裝潢罕有曝光！

邵音音的好友黃夏蕙帶泰國菜外賣到其屋企開餐。（IG@ladyumyum）

大埔林村複式村屋變「私人博物館」

從相中所見，音音姐現時住的大屋空間感十足，相信是一棟複式設計的優雅村屋。客廳與飯廳的設計盡顯低調奢華，飯廳內有一條通往上層的樓梯，配上古典風格的鍛鐵扶手，牆上掛著一幅巨型中式水墨畫，搭配深色實木傢俱，藝術文化氣息撲面而來。當中最高調的，莫過於客廳一面佔據整幅牆壁的巨型深木色飾物櫃！櫃內密密麻麻擺滿了音音姐歷年來的珍貴收藏，包括中式古董陶瓷花瓶、精緻雕塑、無數個電影獎座，以及一尊體積巨大的天價紫水晶擺設，琳瑯滿目，儼如一間私人博物館。客廳的另一角落則鋪上設計感十足的地氈，擺放著孫仔的畫板與各式玩具，強烈反差為這座豪宅增添了不少溫馨熱鬧的家庭溫暖。

藝術文化氣息撲面而來。（IG@ladyumyum）

昔日九龍塘3000呎大宅遭「熟手賊」

其實音音姐在娛樂圈一向是「隱形富婆」，早在80年代她經朋友介紹認識地產富商陳耀發，婚後誕下一子一女，金像獎日籍電影配樂師波多野裕介（Yusuke Hatano）正是其女婿。六年前，音音姐曾邀請玄學家楊天命及主持劉明軒拜訪她當時位於九龍塘、大過足球場的3000呎極品豪宅。當日節目《行運秘笈》直擊其過千呎長方形超氣派大廳，內設專屬麻雀枱，多個角落的擺設更被楊天命指點為「黃金催財風水陣」，足見音音姐一向財氣逼人。

不過，自從近年她移居大埔林村後，卻在去年驚遇驚魂一幕。音音姐曾向傳媒透露，寓所不幸遭遇熟手賊人開門爆竊。盜賊手法極其專業，甚至狠心拔掉全屋的閉路電視（CCTV）線路企圖全盤消滅證據。幸好最終只是損失部分財物，家中的大人細路均平安無事，堪稱不幸中之大幸。

與黃夏蕙感觸：後生行咗好多痛苦嘅路

雖然經歷過風風雨雨，但音音姐依然保持樂天豁達的心態。這次難得老友夏蕙姨登門拜訪，兩人不吃鮑參翅肚，反而貼地叫泰國菜外賣，酸酸辣辣過一個悠閒下午。

音音姐更感性地在社交平台上載合照，並留下了一段歷經千帆的催淚金句：「生活充滿了色彩，黃夏蕙喜歡色彩泰國餐廳的食物，買了外賣來家裡吃，酸酸甜甜帶著辣……我們走的人生路有一段路是相同的，那就是年輕時都走了很多非走的路。曲折又痛苦。哈哈。都過去了，剩下的是一片美好！」