洪嘉豪怕AI複製DNA代產子　談Gareth.T新戀情：係咪都恭喜咗先

洪嘉豪近日出席香港建造學院開放日，擔任「建造音樂C」與學生大玩遊戲，佢表示自己都屬於「Gen C」，與年青人未見有代溝：「我係 Construction（建築）嗰個 C，佢哋係 Gen Z！其實建築嘅嘢我本人可能砌個櫃都應該唔得㗎喇，最畀心機砌嘅可能係我嘅賽車模擬器嗰個車，而架車就要太多器材所以交返畀專業人士解決啦！」

藝人洪嘉豪呢日出席香港建造學院開放日。（官方提供圖片）

洪嘉豪怕AI複製DNA代產子

洪嘉豪笑指「超級唔與時並進」，依舊用最「熟手」方法做歌：「我知依家好多人用AI做歌，即係個世界嘅發展都會繼續，但我自己本人都係認為音樂係應該係有血有肉嘅，即係都應該係自己整會好啲，所以暫時喺音樂上就未用到AI。我好怕AI會侵佔咗我個人生，或者…… AI攞咗我啲頭髮去複製咗一啲『洪嘉豪小朋友』出嚟！其實而家啲機械人係攞嚟表演㗎，所以就第時即係連dancer都唔使請，會唔會連我都用埋機械人慳返請我呢？」

洪嘉豪認為音樂係應該係有血有肉嘅。（官方提供圖片）

談Gareth.T 新戀情

早前Gareth.T（湯令山）新歌捲入風波，嘉豪表示自己忙於開工，未有細味好友作品：「真心嘅，上個星期就做完自己個人演唱會，一星期開咗六日工，未有時間細味 Gareth 首新歌。別人嘅音樂呢，就別人自己評論返，對我嚟講所有音樂都係好嘅。（恭喜咗佢拍拖未？）呢個就未恭喜住，因為佢未確認嘛。真唔真都恭喜，係喇，但係求證呢就問返佢喇。」