麥明詩帶埋媽媽三代同堂遊台北　1歲囝囝搭飛機「研究」安全指引

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師老公盛勁為（Keith）於2024年喜結連理，去年（2025年）3月迎來寶貝兒子。轉眼間來到2026年，剛滿一歲的萌娃已成為大眾與網民的焦點。近日，麥明詩在社交平台大曬「三代同堂」的溫馨畫面，與媽媽及兒子一同飛往台北展開親子之旅。



麥明詩一家三口。（IG@louisa_mak）

麥明詩帶埋1歲囝囝同媽媽三代同堂遊台北。（IG@louisa_mak）

麥明詩囝囝剛滿1歲就「研究」飛機說明書

麥明詩日前在IG大曬親子遊台的點滴，興奮寫道：「今次來帶著寶寶，體驗到台北的family friendly！」在眾多旅行靚相中，一張照片迅速引發網友熱烈討論，只見剛滿一歲的囝囝乖巧地安坐在座位上，竟然煞有介事、津津有味地「研究」起眼前的飛機安全指引卡，小小年紀就對飛行與安全知識展現出強烈的好奇心。

麥明詩透露自己上一次來台北已經是好幾年前。（IG@louisa_mak）

一歲的囝囝專心「研究」起眼前的飛機安全指引卡。（IG@louisa_mak）

這一幕讓網民紛紛笑言，不愧是明星機師爸爸與十優學霸媽媽的結晶，小小年紀就對飛行與結構知識展現濃厚興趣，基因強大得騙不了人！

酒店大堂變身小舞池 聽小提琴「自帶Groove」

除了展現出理科腦的潛質，小寶貝的藝術與音樂細胞同樣不容小覷。在麥明詩分享的一段影片中，一家人身處格調高雅的酒店大堂，現場正有樂手進行小提琴與鋼琴的合奏表演。

在酒店大堂內，小寶貝隨著音樂的節奏，有模有樣地輕輕搖擺身體。（IG@louisa_mak）

悠揚的樂韻才剛響起，麥明詩囝囝就立刻被深深吸引。他不僅邁著可愛的小步伐主動走向小提琴手，更隨著音樂的節奏，開始有模有樣地輕輕搖擺身體、擺動小手，完全沉浸在音樂世界中。囝囝那天真爛漫又充滿樂感的舞蹈，配上對音樂投入的神情，逗得在旁的麥明詩發出會心的幸福微笑。

麥明詩帶囝囝遊台北夜市。（IG@louisa_mak）

「十優級外婆」親自出馬溫馨互動

這次台北行，曾經培養出「十優女兒」麥明詩的麥媽媽（麥何小娟）同樣隨行，兩婆孫前往台北市立美術館（北美館）參觀，讓小朋友從小接受美學薰陶。

麥明詩囝囝十分可愛。（IG@louisa_mak）

麥媽媽在偌大的藝術館內化身最強導師，她一邊溫柔地帶著孫仔觀賞展品，一邊透過遊戲引導——細心教導孫仔將紙碎放入樹根型的藝術品內。而小寶貝也表現得極其聽話、專注，兩婆孫互動的畫面充滿了治癒感。網民們不禁感嘆，有這位曾成功打造10A港姐的「星級外婆」親自實操、透過遊戲激發潛能，看來這位小寶貝未來要被培養成「十優外孫」也是指日可待！