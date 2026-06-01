50歲麥家琪挑戰內地百元過一日　曾大呻香港消費高遭網民圍攻

撰文：亞瑟
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90年代憑火辣身材紅極一時的性感女神麥家琪（現名：麥方喬），婚後逐漸淡出幕前。近日更親自挑戰在內地一天生活不用100元，以行動實測兩地的物價懸殊！

麥家琪被封為性感女神。（影片截圖）

麥家琪變貼地「小電驢」車神

影片中，麥家琪放下昔日性感女神的包袱，表現得極為親民貼地。她身穿休閒便服，以俗稱「小電驢」的電動單車在肇慶街頭代步，帶網民直擊如何用100元人民幣（下同）由朝食到晚。

麥家琪挑戰一百蚊人民幣過一日。（抖音@麥家琪）

她首站先回到自己位於廣寧縣經營的雲吞麵店，為了支持自家生意兼大飽口福，她點了滿滿一整枱美食，包括招牌牛腩、鮮蝦雲吞、地道撈麵及新鮮青菜。分量大到驚人，最後結帳只需36元。她隨即對著鏡頭直言：「同樣嘅分量如果喺香港茶餐廳食，起碼要花上80至100港元啊！」隨後，她踩著電動單車來到涼茶舖，花了10元喝了一杯涼茶，盡顯內地小城的愜意慢生活。到了傍晚，她到訪當地一家平民小店，點了招牌的柴火慢燉老火湯，以及極具風味的荷葉粉仔蒸豬頭肉，兩道菜合計才43元。所以一整天吃喝玩樂總共花費88元，還剩下12元，與她在港隨便都花過萬的開銷形成強烈對比。

放學小學生沿途狂起哄：我要投訴到校長嗰度！

不過，整條短片最具娛樂性、最戲劇性的一幕，發生在傍晚時分。當麥家琪踩著電動單車路過當地一間學校時，剛好遇上大批放學的小學生。沿途興奮地對著她高呼：「雲吞婆！雲吞婆！」 原來，因為她在當地開的雲吞麵店太受歡迎、街知巷聞，結果在小學生界別中被賜予了這個極具親切感的「地道綽號」，令她哭笑不得，更開玩笑說要：「投訴到校長那裏。」

曾大呻香港消費高被網民指生活離地

麥家琪日前在社交平台發佈影片，加油時驚呼：「現在油好貴啊！」看到油價每公升33.59元，加滿要1000元後，她露出驚訝表情直言：「賺錢真的很難啊」。除了油費，麥家琪更列出一系列開支清單，崩潰表示自己回港後交了高達6,000元電費，還有23,000元的信用卡帳單：「好貴啊！救命啊！香港什麼都貴」。不過，有網民對於6000元的電費感到十分驚人，認為她住豪宅才會有此開銷，認為她「喊窮」實則「曬命」，生活相當離地。

麥家琪表示自己回港交了6000元電費。（抖音@麥家琪）
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