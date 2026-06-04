張寶兒豪宅漏屎水風波大逆轉　驚爆源頭：是我們牆內的熱水管裂了

有「3億千金」之稱的張寶兒（Bowie）與袁偉豪在2017年因合作拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而結緣，兩人於2020年結婚，婚後育有兩子「袁咕碌」及「袁氹氹」，一家四口幸福美滿。不過早前張寶兒在社交平台控訴，指疑因樓上廁所渠裂，導致屋企「漏屎水」，甚至令電視機跳Fuse（保險絲），更大呻「好想即刻搬」。事隔數日，張寶兒發文透露問題已解決，並已找到家中滴水的源頭，原來是自己屋企牆內的熱水管裂！

2020年結婚。（IG@_bowiecheung）

2023年張寶兒誕下一子「袁咕碌」。（IG@_bowiecheung）

幸福美滿。（IG@_bowiecheung）

一家四口。（IG@_bowiecheung）

一家四口。（IG@_bowiecheung）

幸福美滿。（IG@_bowiecheung）

張寶兒豪宅漏屎水真相大白 驚爆源頭牆內熱水管破裂

張寶兒寫道：「和關心的朋友報告一聲，感謝樓上鄰居熱心幫忙協助檢查，家裏滴水已經找到源頭，應該是我們牆內的熱水管裂了~情況已經受控處理好，多謝大家的關心和幫忙❤️🙏🏻」回顧事件，張寶兒早前在IG限時動態發文激動控訴：「是不是樓上的廁所渠裂了？我們家全是寶寶，真的不能接受天天漏💩水！昨晚還漏到電視跳fuse，非常影響健康，真的要搬！好想即刻搬！」

早前張寶兒在社交平台控訴，指疑因樓上廁所渠裂，導致屋企「漏屎水」，甚至令電視機跳Fuse（保險絲），更大呻「好想即刻搬」。（IG截圖）

之後她發文表示滲水問題已經妥善修復，一切回復正常，並感謝各方幫忙。（IG@_bowiecheung）

日前張寶兒再發文透露問題已解決，並已找到家中滴水的源頭，原來是自己屋企牆內的熱水管裂！（IG截圖）

張寶兒不時拍片分享凑仔生活。（影片截圖）

豪宅曝光！（影片截圖）

空間大。（影片截圖）

BB任爬。（影片截圖）

設私人花園。（影片截圖）

仲有樓梯。（影片截圖）

「3億千金」張寶兒與袁偉豪婚後住6,568萬複式花園豪宅

張寶兒在2016年參選港姐獲得友誼小姐後入行，家境富裕的她入行初期與家人同住禮頓山，其父張煌煌經營內衣生意起家，有傳他在禮頓山至少有7個單位，手持物業逾3億，張寶兒因而有「3億千金」的稱號。張寶兒與老公袁偉豪於2019年以6,568.3萬元購入西貢明星屋苑傲瀧一個連花園複式單位，實用面積2,205平方呎，另設568平方呎私人花園，享內園清幽池景，豪宅裝修高雅，盡顯氣派。

恩愛！（IG@_bowiecheung）

靚媽！（IG@_bowiecheung）

靚媽！（IG@_bowiecheung）

性感！（IG@_bowiecheung）

孕照。（IG@_bowiecheung）

大曬超性感孕照！（IG@_bowiecheung）