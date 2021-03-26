新疆棉花｜羅志祥撐新疆棉求洗白　內地網民唔受落：少在那邊蹭

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【新疆棉】羅志祥（小豬）去年被前女友周揚青毀滅性分手，導致形象重創，被迫退出中大陸市場，連台灣復出都還透過轉當YouTuber試水溫中，今突然在微博發文表態「我支持新疆棉花」，沒想到不僅大陸網友不買單，台灣網友也不爽，成了「豬八戒照鏡子，裡外不是人」。

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多家國際品牌因響應瑞士良好棉花發展協會（BCI）對勞動人權的「盡職調查」聲明，而拒用新疆棉，惹怒大陸官方與網友，不但全面抵制購買，至少有H&M、Nike等十家品牌被點名捲入爭議，目前已有超過44位明星發布與相關品牌終止合作公告。

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而羅志祥（小豬）也跟風於微博表態支持新疆棉，不少網友雖表支持，但也有大陸網友酸他才剛支持台灣菠蘿，現在又支持新疆棉，留言猛酸「想靠這條洗白？」、「少在那邊蹭熱度」。

羅志祥（小豬）也跟風於微博表態支持新疆棉（微博截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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