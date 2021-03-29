湯怡懷孕5個月玩「你問我答」　10歲肥B樣曝光：同30歲一樣重！

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-29 14:15

湯怡（Kathy）於今年年初宣布與麥秋成拉埋天窗兼懷孕三個月，實行雙喜臨門。現已陀B超過五個月的Kathy身形依然纖瘦，亦不時在社交平台上載老公視覺靚相更新近況。昨日（28/3），她在IG舉行了「久違了的『你問我答』」，網民最關心的都是Kathy的懷孕情況，她逐一回答之餘亦上載小時候肥嘟嘟照片，並指當時是人生最肥一刻。

湯怡（Kathy）於今年年初宣布與麥秋成拉埋天窗兼懷孕三個月，實行雙喜臨門。（IG/ @yuenkaka）

Kathy透露現時比原本重了十磅，每天都會吃營養品、飲牛奶補充BB日常所需。有網民問她會否擔心產後走樣，Kathy就非常有信心指一定可以重拾馬甲線：「係要懶就有大萬個藉口，事在人為，我有信心搵返我嘅馬甲線。」

身形一直纖瘦的Kathy就算陀B都做到肥胎不肥人，有人就好奇她最肥一刻到底是何時，Kathy隨即上載10歲時的舊照一張，並寫着：「十歲同三十歲一樣重，高度有20cm之差。」相中的湯怡面圓圓、肥嘟嘟非常可愛，而且五官標緻，絕對是由細靚到大。

點撃睇下Kathy的「你問我答」：

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