BL劇踩過界玩兄弟亂倫　兩男床上肌肉纏綿　腐女齊噴鼻血

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-30 23:30

台灣男星安俊朋與林嘉威在LINE TV原創BL喜劇《HIStory4-近距離愛上你》中飾演的「永幸」兄弟CP上演親密床戲，兩人露出精實的上半身，氣氛激情又唯美，安俊朋形容：「該發生的都發生了！」另外兩人還有一場賞巴掌的衝突戲，拍完後兩人都淚崩。

安俊朋飾演的「葉幸司」隱瞞性向多年，沒有勇氣告訴父母真相，林嘉威飾演他無血緣的弟弟「傅永傑」，近距離的情感又甜又虐。最新劇情中，傅永傑邀約哥哥單獨幫他過20歲生日，並指定兩天一夜，當晚兩人喝酒慶祝，不勝酒力的幸司，在酒精的催化下與永傑發展出曖昧關係。

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為了這場重頭戲，林嘉威拍攝前密集運動、控制飲食，在2週內成功減重5公斤，安俊朋也進行身材管理，減了4公斤，兩人拍戲前一天也是狂健身。兩人拍完第一句話都是：「終於可以吃飯了！」

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安俊朋透露，拍床戲前除了健身，也有小酌一杯，讓自己更進入劇中角色；林嘉威則說，排戲時沒有燈光、場景，氛圍沒有那麼到位，但拍攝當天很有氣氛、畫面唯美。安俊朋更稱讚「弟弟」林嘉威滿會親的，調侃說：「平常有在練習吼！」林嘉威靦腆回撩：「沒有沒有，剛拿你練習。」

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「永幸」CP除了唯美床戲外，還有一場安俊朋賞林嘉威巴掌的衝突戲，結果拍完兩人都淚崩，林嘉威感性表示：「對傅永傑來說，這個世界沒有人愛他，幸司是他的太陽，他從小到大沒打過永傑，這一巴掌讓他有種世界毀滅的感覺。」他只要想到角色心情，就忍不住落淚，而安俊朋拍完也眼淚掉不停，兩人互相擁抱安慰，工作人員看了都鼻酸。

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