傳與張敬軒關係有變　關智斌談新好友︰我冇可能逐個去解釋

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-30 21:15

藝人關智斌（Kenny）於周二（30日）出席潔淨防護用品活動。Kenny近來出了新專輯，成績不錯，其中一首歌曲《隱形人》請到近來人氣急升的林家謙作曲，Kenny笑言︰「我都係fans，咁先可以邀請到佢作歌，咁我諗上年冇乜邊個唔鍾意聽佢啲音樂，所以我可以唱到佢嘅作品，我覺得係好似喺我嘅人生個list入面加咗個剔咁！」

Kenny近來出了新專輯，他直言花了很多時間和心血去準備，出來的成績也不錯，「自己都感到好開心，近排學習好多嘢，希望增值自己，帶多啲新鮮感畀觀眾。」（陳順禎攝）

剛好Kenny的好友張敬軒（軒仔）剛巧也有一首歌叫《隱形人》，Kenny表示︰「我其實都冇諗！我完全都唔知，因為係周耀輝老師寫嘅，錄完出嚟，後尾係出咗隻歌先知道囉其實都係。（同軒仔關係都冇變？）咪都係朋友咁樣，我之前都有畀佢聽過隻歌㗎，佢嗰時都唔知隻歌叫《隱形人》，所以大家都冇為意原來以前隻歌都係。」被問到早前有指跟另一位好友Edwin孖住跑步，Kenny表示︰「其實我真係冇乜特別嘢回應，因為我每日都見好多朋友，每日都有好多同行去上堂，咁我真係冇可能逐個去解釋。」問到感情生活如何，Kenny自言現在的感情狀態是「冇感情」，笑言︰「我而家同我啲歌唱老師、演藝老師全部發生緊感情，因為日日都見到佢哋。」

被問到Kenny有沒有試過軒仔的「工人遮遮」炮製的食物，他笑說︰「我見到佢嗰啲咁精彩，我諗可以唔使試啦！留返畀佢自己品嚐。」（陳順禎攝）

近來男團MIRROR非常紅，Kenny作為男團的前輩，被問到對他們的看法，Kenny大讚︰「佢哋真係好精彩！我特別睇佢哋啲MV，我都覺得好自豪，我覺得香港樂壇可以出到一隊咁精彩嘅男子組合，我真係覺得係好驕傲，我嚟緊會同佢哋有合作。」但詳情就未能透露。Kenny表示只見過MIRROR當中的一些成員，所以未敢講最欣賞哪位，他補充︰「我覺得佢哋好睇嘅就係佢哋12個人一條心嗰個感覺，所以我又覺得冇得點比較。」Kenny早前參加「饑饉30」接觸過姜濤，大讚對方給他的感覺好好，笑指︰「我有follow佢，哈哈！我係姜糖。」

有指Kenny的拍檔張致恆（Steven）借錢不還，且又有不少債主，Kenny回應其他傳媒時，表示Steven已在自己的平台回應，不再多作回應。而他表示沒有特別去叫對方還錢，讓對方處理好家庭先，又指Steven應該上了人生的一課，作為朋友要給他空間。

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