與陳冠希創辦時裝品牌CLOT及潮店JUICE的39歲創辦人潘世亨(Kevin),與熊黛琳師妹,中英混血兒麥少瑜(Fiona)相差13年,拍拖四年後,去年註冊結婚。Fiona於周三(31日)在IG宣布懷孕的好消息,她貼了幾張穿泳衣top加貼身短褲的照片,大騷孕肚,雖然佗B中,但她依然手幼腳幼,非常美麗。

潘世亨(Kevin)與麥少瑜(Fiona)去年在香港註冊結緍。(IG@fionamcl)

Fiona寫道︰「Baby Poon on the way」,幸福之情溢於言表。老公潘世亨都留言︰「best present ever thank you I love you」,不少藝人如陳凱琳、廖碧兒、吳千語和鄭欣宜等都有留言祝福,包括陳冠希都有留言說︰「BABY POON. EVERYTHING GON BE SO PERFECT !!!!!!」

