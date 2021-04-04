鄭欣宜靠生酮加普拉提成功減磅　在家10組簡單動作極速燒脂減肚腩

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-04 20:30

現年33歲的鄭欣宜（Joyce）透露最近正進行生酮飲食，因而瘦了幾圈。Joyce除了在YouTube Channel炮製生酮美食及教大家培養良好的飲食習慣，還分享了靠普拉提（Pilates）來瘦身。運動20分鐘不但等同1小時帶氧運動，更可以留在家中輕鬆完成！

Joyce在片段中提到由於疫情關係，經常留在家中睇片做運動，不過留意到大部分運動教學片段的人都是又瘦又Fit又索的人來主持，這樣有可能會令一些好似自己不是好身材的人對做運動顯得尷尬或者怕醜。Joyce表示如果體重偏重的話，應該選擇低衝擊運動來保護膝蓋，但同時又可以達到爆汗效果，而普拉提是一個非常好的選擇。

點擊下圖看10組燒脂動作：

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普拉提結合了心靈練習和肌肉體能訓練，透過舞蹈和各式動作，來強化身體核心肌群及加強肌肉耐力，達至修身目標。其實普拉提都有分好幾類，而Joyce今次介紹的就是蓆普拉提，只要一張運動蓆就能在家中Workout，爆汗燒脂減肚腩非常有效。

按圖看Joyce的近照：

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鄭欣宜教整生酮美食自爆近期冇胃口 網民讚瘦咗原來背後有原因？

點擊下圖跟Joyce學煮生酮牛尾煲︰