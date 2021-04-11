The Serpent｜連環毒殺廿人屢次走甩　囂張到收錢上節目受訪

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-11 21:00

連環殺人犯的事蹟相信大家都聽得多，但一個屬於「毒蛇」的故事可能會令你大開眼界。Netflix聯通BBC巧妙地將「毒蛇」的一生搬上螢幕，讓大家窺探這位擅於落毒的殺人兇手如何變裝、避開警方追捕、殺人及逃獄。不過在這個故事當中，還有一個不能忽略的重要人物，就是用了28年才能將「毒蛇」繩之於法的荷蘭外交官。

Netflix過往製作過不少以連環殺人犯為主題的高質犯罪劇，包括《Mindhunter》、《Manhunt: Unabomber》等。今次跟BBC聯合製作的新作《蛇惑》，以大量真實資料來深入拆解這位綽號「毒蛇」的冷血殺人兇手如何犯罪、逃獄再玩弄三地警方於股掌之上，所有劇迷絕對不能錯過。（Netflix）

《蛇惑》改編自真人真事，主要講述連環殺人犯Charles Sobhraj（Tahar Rahim飾）於70年代在東南亞國家，包括泰國、尼泊爾、印度等地為非作歹。他偽裝成珠寶商人，專門挑選背包客落手，先在受害人不知情下落度，假裝照顧對方後再將他們折磨至死，然後再偷取受害人的護照及金錢。在Sobhraj手下逾廿多個亡魂之中，更有不少被姦殺的比基尼少女，故得來另一綽號「比基尼殺手」。

跟大部分犯罪劇不同，《蛇惑》沒有吸眼球的殺人肢解的恐怖場面，頭3集節奏有點慢，一稍為不專心就會想棄劇，但捱過背景資料的鋪排後便直入主題。Sobhraj是個高智慧型的冷血殺手，比起犯案手法，如何避過警方追捕才是重點。他靠着了得的口才打通了各路人脈，更跟曼谷警察局的女兒拍拖，就算有人舉報他落毒、走私、殺人，坐幾年監後總能靠着偽造護照和身分來脫罪。雖然Sobhraj被泰國、尼泊爾和印度被通緝，但由於他擅於轉換身分而繼續逍遙法外。

不過比起Sobhraj如何逃脫，更加值得留意的是駐曼谷荷蘭大使館的初級外交官Herman Knippenberg。在大使館內經常要睇上司面色的Knippenberg因尋人誤打誤撞開始著手調查Sobhraj，更發現他一連串的獵殺行動。Knippenberg為了公義而花上多年的時間來嘗試將Sobhraj繩之於法，很可惜現實並沒有那麼理想。儘管Sobhraj在印度判處10年監禁，但他總有方法放監後繼續過着優哉游哉的生活。享受鎂光燈的Sobhraj在印度刑滿後，竟拿到法國護照，並聘請了經理人去收費接受傳媒訪問。據知，他收取的專訪費用及電影版權費，合供高達1500萬美元，折合約1.2億港元。

Knippenberg多年來咬着Sobhraj不放，更甚至因而失去大使館的工作及毀掉婚姻。雖然知道這樣下去都是徒勞無功，但Knippenberg並沒有放棄。Sobhraj沒有跟Knippenberg碰過面，但一直都知道對方的存在。最後最後到2003年，即28年後，Knippenberg多年來的調查證據才能大派用場，當Sobhraj刻意重返尼泊爾時，因多年前謀殺美國女背包客而繩之於法，判處終身監禁。

《蛇惑》另一吸引之處就是，在劇集後半部拆解了Sobhraj的成長背景如何孕育出他偏激的反社會人格。身為法越混血兒的Sobhraj自細缺乏父愛，更因歐亞的面孔飽受欺凌和歧視。由於長期處於壓抑的狀態，導致他扭曲變態，並挑選白人來下毒手，並沉醉於報復心態之中。