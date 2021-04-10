大步走．劇評｜小學生道理要用足25集講？　故事分支太亂趕客

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-10 07:30

無綫（TVB）劇集《大步走》首周平均收視18.8點，第二周升至19.1點，但第三周卻下跌到18.6點，收視一直低於廿點，反映出TVB想拍一套與《破風》、《逆流大叔》或《激戰》同級的勵志運動電影的劇集版，確實有點大想頭，而且感情支線、運動主線失衡的情況太嚴重，有種兩頭不到岸的感覺之餘，更欠缺勵志劇該有的熱血，不夠吸客。

說好的跑步呢。（劇照）

就正如第一篇劇評（大步走．短劇評一｜勵志但不熱血缺追看性 三大問題已浮現）中講到，《大步走》存在着主線不明確、跑步元素太少以及沒有追看性三個重大問題。睇完全劇25集，相信觀眾都會「黑人問號」，摸不透劇集主旨到底是什麼，只知道整套劇集是以跑步社作出發點，先介紹男女主角陳山聰和姚子羚出場，然後為他們身邊的人加插一大堆看似溫情感人橋段、情節，而堆砌出來的故事。

感情線太多啦，我仲以為自己睇緊愛情片。（劇照）

《大步走》拍錯步驟故事大暴走

結局以陳山聰為挑戰自己，完成跑步師傅張國強的遺願，去圍繞香港跑一圈，情節就十分符合《大步走》的劇集名，為目標奮鬥努力，熱血非常，但為什麼不以此作為劇集骨幹發展呢？如果用頭5集鋪排劇中人物以及主角出場，第6集開始講陳山聰遇到挫折，自暴自棄再遇上師傅張國強，第15集張國強因為心臟病去逝後陳山聰開始發憤醒覺，最後完成張國強的遺願的話，是不是會更加好呢？建構了一個簡單的故事骨幹，任你中間再加插二十條感情線，三十個感動人的故事，四十個客串角色，其實都不會如此看得人一頭霧水。

最後一集才稱得上講跑步。（《大步走》截圖）

就好似經典日漫《衝鋒21》或者其他漫畫故事一樣，目標簡單直接，贏冠軍，雖然讀者都知道最後一定主角必勝，中間夾雜大量支線劇情，但大家照樣是心甘情願追看，為的只是解答那個由第一話就已經種在心中的問題──主角最後到底能如讀者預期得到勝利。

1983年《奔向太陽》相比就貼題得多。（電視截圖）

原來有周星馳。（網上截圖）

30年前都好過而家

講到跑步劇，其實TVB早在三十多年前的1983年拍過一套《奔向太陽》的劇集，主要演員有劉德華、李國麟等，最特別的還有當時只有剛剛加入TVB的周星馳，劇情骨幹就是講兩個喜愛賽跑的主角，怎樣由相識，到互相扶持努力，一同向職業跑手的路前進。主線清晰明瞭，人物關係簡單，也沒有太多不相干的感情線，當時播出時反應還不錯。另一套被網民標榜為跑步劇的《金石良緣》，實質是一部有跑步元素的時裝愛情電視劇，所以也不多作討論。

《奔向太陽》真係唔錯。（電視截圖）

最尾一幕點解又係愛情嘢。（《大步走》截圖）

小學生道理用25集講都冇人明

如果《大步走》堅持要行溫情、標榜「斷捨離」，而不走熱血故事情節的話，其實可以學歐美劇的，每集或者單元都只用劇中一個角色為出發點，盡量在該集講出背後的主旨，例如《大步走》中提到的「愛要說出口」、「親情可貴」、「做人要堅持」等信息，十數個小故事再圍繞劇中「競風社」而進行，建構出較大的主線。觀眾才能在追劇的同時，清楚明白每個人物的故事，以及背後想帶出的深一層信息。想講一些深奧的人生道理，故意就應簡單，反之想講一些簡單的道理，才可以利用較多層次的劇情橋段包裝。

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