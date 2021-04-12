尋人記｜網民最想搵到「雙失」阿源　原來早已脫單做人夫

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-12 23:30

《尋人記》四位主持 (左起) ：黃靖婷、黃曉瑩、方東昇以及李曉欣。（節目截圖）

由方東昇、黃曉瑩、黃靖婷及李曉欣主持嘅《尋人記》播出後大受歡迎，有網民喺討論區表示最想尋到嘅係曾在《星期日檔案》中說出「我覺得自己是零」、「這些機會不是屬於我的」等金句的主角阿源、多次干擾直播嘅「是旦男」、同埋9歲入大學嘅沈詩鈞。

阿源當年會考失敗後，成了雙失青年。在《星期日檔案》中，多次爆出金句，至今仍然係網民口中嘅金句。

全名梁文源嘅阿源，05年接受《星期日檔案》訪問，當時節目以「雙失青年」為題，阿源沒有意欲外出，亦沒有工作，人生非常頹廢。阿源變成隱閉青年，他自己就歸咎於「外圍因素」，放棄面前機會，面對家人壓力時大發脾氣，訪問中阿源嘅一句「我覺得自己係零」、「這些機會不是屬於我的」至今仍然係網民口中嘅金句。其實當年嘅節目播出後，阿源喺社工協助下，開始學習與他人相處，並成功在社區青年中心做助理，之後更在香港大學圖書館做管理員。而在2013年，阿源相識8年，拍拖5個月嘅女友Fanny結婚，當時佢仲霸氣表示：「做男仔梗係要cool，唔可以做兵！」

大家對於方東昇背後嘅「事事旦旦」牌應該好熟悉，如果可以搵到佢喺《尋人記》同方東昇「案件重演」，應該會大大刺激收視。（影片截圖）

至於「是旦男」，曾多次出現在直播新聞當中，例如係09年方東昇喺維園現場採訪時。有男子在鏡頭前舉起「無綫新聞，事事旦旦」紙牌。事後他向傳媒透露自己姓李、40多歲、擁有妻兒及汽車，至2012年「是旦男」以何家泰參與港島區的立法會直選，當時嘅佢48歲。他最終在是次立法會選舉中大敗，僅以343票成為低票王。

「是旦男」真身。（影片截圖）

數學神童沈詩鈞如今喺UCLA擔任客席助理教授。（網上圖片）

人稱數學神童的沈詩鈞9歲破格入大學，並於2011年以13歲之齡，提早完成浸會大學學士及碩士課程，其後到美國德州農工大學當了一年訪問學人，繼而在美國攻讀博士學位。2017年，沈詩鈞已完成博士學位，現於全球大學排名第10的UCLA（University of California, Los Angeles）加州大學洛杉磯分校，擔任客席助理教授，而哥哥沈怡謀在英國雷丁大學任教，並且獲得永久教席。

神童沈詩鈞（右）在2007年以9歲之齡入讀浸會大學，是香港歷來最年輕的大學生，長大後他愈戰愈勇，是UCLA美國加州大學洛杉磯分校的數學系客席助理教授（左）。（資料圖片）

同場加映：方東昇效力無綫22年 主持節目極受歡迎帶挈黃曉瑩上位