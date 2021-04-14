大宋宮詞│劉濤「洗臉式哭戲」感染力超強　將劇集起死回生？

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-14 18:45

早前佘詩曼因為劇集《燕雲台》一場落淚戲被讚為「瓊瑤式落淚」，其演技再度獲得大家肯定，更一度登上微博熱搜廣受討論。而最近在熱播劇《大宋宮詞》中，劉濤在最新一集先後面對丈夫同姐妹離世爆喊一幕非常觸動人心，然而這一場戲她就稱為「洗臉式哭戲」，亦令網友肯定她的演技，被讚感染力極強。

劉濤同周渝民主演的劇集《大宋宮詞》熱播中。（《大宋宮詞》微博圖片）

佘詩曼在《燕雲台》一場落淚戲被讚為「瓊瑤式落淚」。（影片截圖）

在最新一集中，突然失去生命中最重要的兩個人，劉濤面對丈夫趙恆（周渝民飾）同好姐妹李婉兒（劉聰飾）的離世均有不同的表演方法。當得知丈夫死去時，劉濤並沒有痛哭只表現出哀傷，因為當時的她內外受到攻擊，再加上兒子年幼，在這種情況下她只能表現出堅強，向眾人顯示自己並不懦弱，有能力撐起一個家同一個國家。

但之後再面對好姐妹的離世，劉濤就瞬間崩潰，在好姐妹身邊展示了自己最脆弱的一面。在她面前不停流眼淚，一邊訴說不捨一邊流淚，將情真意切的情緒表演得淋漓盡致，這一場哭戲感染力非常強勁，所以網友們都有讚無彈。正因為如此再度令劇集話題度大增，再度引起網友的關注，認為劇集漸入佳境愈來愈好看。事關劇集一開播因為節奏慢等因素，令不少觀眾棄劇，但是次似乎有望起死回生。

面對丈夫的離世，劉濤表現得哀傷。（微博圖片）

面對好姐妹的離世，劉濤表現最脆弱的一面。（影片截圖）

而對於這一場哭戲劉濤亦印象深刻：「時隔三年，這場洗臉式哭戲依舊印象深刻。京師内外風雲變幻，他去了，她也隨着去了，娥秉着身份崩住的最后一根弦，斷了，十年一别，再見她時，依是白衣一舞驚鴻的模樣，卻再不可溫婉的笑着喚一聲「姐姐」，揪在娥心頭十年的簡單盼望，隨着她的香消玉殞一並落空，原來那夜她說的此生永不復見，真的是永不復見。」

這一場洗臉式哭戲，令劉濤演技備受大家肯定。（影片截圖）