李嘉欣10歲仔仔做YouTuber分享打機心得　大眼睛似媽咪愈大愈靚仔

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-18 14:49

大美人李嘉欣 (Michele) 與老公許晉亨的仔仔許建彤（Jayden）今年已經10歲，他自小品學兼優、才藝出眾，盡得爸媽的優良遺傳。Michele一直以來都好保護Jayden，甚少讓仔仔的樣子曝光，即使在社交網post相亦鮮有公開仔仔的正面樣子。直至前年Michele出席一個慈善活動時與老公以及Jayden一家三口赴會，才正式讓仔仔曝光。當時Jayden着上西裝戴着眼鏡，顯得乖巧斯文，樣子則比較似爸爸。

李嘉欣絕少公開仔仔的正面樣子，這是3年多前影的一家三口照。(李嘉欣ig)

Jayden不止讀書叻，原來打機都好出色，他最近更進軍YouTuber界，在YouTube開設個人channel分享他的打機心得，目前共有5條短片，並有300多人follow。片中Jayden全程以英文講解，講得相當流利，有網民更大讚他表現專業，留言表示：「Pro！！」足見Jayden的確有潛質做機界YouTuber。而Jayden的一雙大眼睛就激似媽咪，炯炯有神十分之精靈，真是愈大愈靚仔。

點擊睇Jayden的YouTube片，以及他與媽咪的靚相：

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點擊欣賞李嘉欣的衣帽間：