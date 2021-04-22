東張西望｜比華利山4億騙局 　傳江美儀係苦主之一：屋企人好擔心

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-22 22:15

大埔比華利山屋苑內近月貼滿追數大字報，對方涉嫌是「偽富豪」在屋苑內專向富貴鄰居埋手，以投資藥品可獲高息回報吸引街坊「落疊」，有傳謝安琪、張繼聰、江美儀、洪金寶等人都係苦主。

黎博士是香港比華利山獅子會創會會長，又曾與江美儀、陳浚霆主持的飲食節目《The CEO's Kichen董事廚房》，但近日被踢爆原來係騙子，有傳金額多達四億。(影片截圖)

喺今晚播出嘅《東張西望》裡，黃穎君訪問咗多位曾接觸過「偽富豪」、人稱黎博士嘅人，有受訪者表示曾到訪黎偉業嘅四千尺豪宅：「每次去屋企都起碼有三個保鑣，工人最少八、九個。」亦有受訪者指黎博士對人十分友善。「話爸爸比咗30個億佢，所以而家唔使做嘢，佢最初白手與家時都賺咗兩、三億，話自己有好多間上市公司、百幾間子公司……」

江美儀嘅回應可圈可點。(影片截圖)

有指這名人稱黎博士的騙徙，三年前陸續租下三座比華利山別墅，用各種「港澳政協」、「醫學總監」、「科技首席研發顧問」等20個名銜，而每次舉辦慈善活動時都表現得不遺餘力。江美儀在節目中表示：「佢好鍾意做善事，我記得搞過一個慈善晚宴，佢好支持，晚宴些好踴躍投一啲物品去捐錢。」不過，到底江美儀是否苦主之一，佢就只係話：「屋企人好擔心，成日都打嚟問我點解會咁樣。（有傳你為咗避佢，所以搬離咗屋苑？）吓？」

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