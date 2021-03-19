謝安琪疑墮比華利山騙案失千萬　騙徒被貼大字報傳同江美儀相熟

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-19 01:18

謝安琪（Kay）疑似墮入金錢詐騙案。有報道指謝安琪夫婦居住的大埔比華利山發生「金錢騙案」。事源自去年6月開始，有「富豪」鄰居透過屋苑的星級鄰居以益「自己人」作借口，推銷投資藥品可得每月8厘高息回報，投資一百萬便可獲8萬利息，總投資額更高達億元，而且Kay與老公張繼聰亦玩埋一份，前後投資約一千萬。

謝安琪（Kay）。（IG/ @kaytse）

據悉，農曆新年前投資者一直有息收，但新年後每月派息開始出問題。有指該「富豪」鄰居是7間上市公司老闆，擁有3間比華利山別墅，涉獵娛樂事業、創新科技及藥製品等生意，與圈中人江美儀、劇集《愛．回家之開心速遞》飾演「風少」的陳浚霆相熟，經常邀請名人到豪宅聚會，令投資者沒有為意，以為是短期股市波動才沒有息派。

謝安琪張繼聰一家四口。 (ig@louischeung2013)

怎料近日屋苑貼滿該「富豪」鄰居追債大字報，他亦一早着草，街坊才驚覺受騙，部分苦主更已報警，希望追討回本金。

Kay接受傳媒訪問時表示，不知道有這件事發生，亦沒有受騙，也沒有撞見過該「富豪」鄰居，又指沒有留意到任何大字報。

江美儀。（ig@elenakongmayyee）

被指與「富豪」鄰居相熟的江美儀回覆傳媒查詢稱，與他在工作場合有數面之緣，因為有看見比華利山附近有大字報，所以知道他被人追債，但強調自己沒有投資，又表示希望他快點出來還錢。

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