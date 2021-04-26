傳與菊梓喬不和多年終於「破冰」合唱　吳若希坦言：好難夾

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-26 01:30

無綫電視（TVB）以至整個娛樂圈一直都流傳着吳若希（Jinny）和菊梓喬（Hana）不和的傳聞，雖然兩人關係並沒有去到「面左左」的階段，但從多年種種跡象來看，似乎連TVB內部都會安排兩人盡可能不同場，但是，今晚（26/04）的《勁歌金曲》中，吳若希和菊梓喬竟然「世紀合唱」，實在令人感到震驚。

，吳若希和菊梓喬同台合唱！（《勁歌金曲》截圖）

節目組還安排兩人唱出各自的歌曲，主持糖妹還特地聲明，今次合唱絕對是「只此一次」以及「今期限定」，不過演唱時吳若希和菊梓喬似乎就沒有過多交流。最後主持糖妹還叫她們重演當年Hana奪「最受歡迎女歌星」一刻，不過角色要掉轉演一次，場面真是充滿住兩個字，「尷尬」。

《勁歌金曲》真係好有心。（《勁歌金曲》截圖）

吳若希接受《香港01》訪問時表示，今次合唱真的是她們的第一次合唱，還說：「心情幾好吖。（有沒有忐忑？）冇咩忐忑，因為要夾，因為佢係中音，我係中高音，所以好難夾，我哋個key唔係同一個level。」唱歌個key誰人遷就誰？她回答：「key呢方面，大家對比返原本個版本咪知邊個唱高咗定低咗囉。」

吳若希唱得好好聽。（《勁歌金曲》截圖）

收到通告後有沒有想過拒絕？她笑說：「我即時已經拒絕咗啦，哈哈哈，但係後尾聽到節目組編審講係gimmick嘢度一度，同埋有Live Band，跟住我就好期待，因為有Live Band！」

到最尾先有望一望，笑一笑。（《勁歌金曲》截圖）

點擊下圖睇更多：