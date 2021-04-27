吳鎮宇廣東話訪問變講國語　古天樂提足3次：都話講廣東話

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-27 15:30

三人主演的電影《使徒行者2：諜影行動》已經是2019年的時候。（劇照）

社交軟件抖音不時有時舊片翻hit，帶給不少網友歡樂，而近日一條吳鎮宇、古天樂和張家輝在宣傳《使徒行者2︰諜影行動》時的訪問影片，就再度翻hit。

呢個訪問真係好好笑。（抖音）

當時三人出席電影《使徒行者2》的首映禮，在首映禮結束後，接受傳媒訪問時，因為三人是做了普通話訪問先，隨後再做廣東話訪問，然後當主持們問鎮宇問題時候，鎮宇下意識地用了普通話，身旁的古天樂便糾正︰「講廣東話」，鎮宇笑言：「你唔係病咩，咁清醒嘅。」

主持再問問題時候，鎮宇再度用了普通說話，古天樂又一次糾正︰「都話講廣東話」，這時候鎮宇已忍不住大笑，前前後後古天樂總共提了鎮宇三次︰「都話講廣東話」，最後鎮宇發覺還是轉不了廣東話頻道，於是索性用英文回答，場面相當好笑，這條片亦被抖音網友們再度翻hit，紛紛留言：「好好笑」、「估唔到影帝咁幽默」、「唔似扮嘢」。

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