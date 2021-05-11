MIRROR演唱會|盧瀚霆跳舞勁陳卓賢有才華　粉絲最想「紅館見」

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-11 19:50

盧瀚霆（Anson Lo）的「教徒」們準備了大型簽名牌給在場粉絲簽名為偶像打氣。（梁碧玲攝）

人氣男團MIRROR一連六場的演唱會今日（11/5）來到尾聲，記者下午5時到達九展現場已人頭湧湧。12個Fans Club各自為偶像準備精美應援物並免費派發給在場「鏡粉」，相當有心，今次特意找到6位成員的粉絲說出對偶像的感覺。

盧瀚霆（Anson Lo）的「教徒」們準備了大型簽名牌給在場粉絲簽名為偶像打氣，吸引過百名人士排隊。他們亦特意準備3000張尾場手幅、應援包等等。「教徒」Annie說最欣賞Anson Lo跳舞的勁度：「跳舞好吸睛，當初佢《造星》30強止步，好想用自己力量支持佢，希望佢可以成功，而家好開心有少少成就。」

江𤒹生（AK）的「生粉」用上AK演唱會爆肌照製作易拉架。（梁碧玲攝）

陳卓賢（Ian）的「Hellosss」中就有一位6歲的黃妹妹，她還可以完整唱出《正式開始》的Chrous部分。黃太指囡囡每天都會聽Ian的歌曲：「《叱咤》之後落坑，覺得佢（Ian）好叻，又識彈琴，作曲、填詞、彈結他，打排球。囡囡一放學就搭車過嚟。」

江𤒹生（AK）的「生粉」就用上AK演唱會爆肌照製作易拉架，Wing和Angela說最欣賞AK有義氣：「第一日照嘅相，第一日即刻搵印刷，第二日就拎過嚟。覺得佢好孝順、好義氣仔女，有陣香港本土味，紅館見。」

粉絲蔡小姐表示一定會支持偶像。（梁碧玲攝）

呂爵安（Edan）的粉絲蔡小姐說最欣賞Edan的努力：「一直都好努力，就算佢未必係12個最有才華嘅人，但佢一直嘅努力大家都見到，同埋佢好謙虛，就算個Job幾細佢都肯做，好欣賞佢，『爵屎』會一直喺佢背後支持佢，同埋紅館見。」而邱傲然 (Tiger ）的「小虎隊」成員湯小姐和Ruby則最欣賞Tiger的反差感：「舞台上嘅佢同舞台下嘅佢反差感好大，舞台下嘅佢好謙虛。識得佢耐就覺得超級謙虛，好有禮貌、好有氣質。」

同場加映：Mirror演唱會尾場門票炒價逾10萬 孝順女出價$8000為癌母求票