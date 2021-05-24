專訪｜陳展鵬自認性格有缺陷　愧疚連累老婆：佢一星期唔敢出門口

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-24 07:00

陳展鵬自小就熱愛打乒乓，曾效力香港乒乓球隊，亦因而塑造了獨行獨斷的性格。但他從沒想過這種性格，對於電視演員來說是致命傷，直到烙印出現在單文柔身上。「我好愧疚，同埋好對佢屋企人唔住。我知佢其實追我嘅步伐好吃力，所以一直都好尊重佢嘅諗法，只要佢開心我就OK！」

入行28年，陳展鵬一直獲不少貴人扶持，但因不懂娛樂圈的遊戲法則，令他多次受挫。「我係唔鍾意講八卦嘢，亦唔鍾意講八卦去傷害其他人，所以一直好檢點，因為當我犧牲咁多去做呢一行，係唔會希望有任何污點出現喺自己身上，何況好多嘢我係冇做過。我曾經都好唔明我嘅衣著打扮，同我做嘅戲有咩關係，明明係兩回事。直到2016年我拎獎，然後有緋聞、有單文柔嘅出現，我好不忿，唔明點解會咁。後來好多前輩都同我講，如果要再上就一定要通，要接受人哋批評，亦要學識表達，唔好令人誤會自己。」

單文柔在老公身邊總是小鳥依人，而陳展鵬亦是「愛妻號」一名，但原來都會都有爭拗。「因為大家都視對方為最重要的人，如果係朋友的話我完全可以唔理。」(IG圖片)

累單文柔變壞女人

2016年，陳展鵬與胡定欣因《城寨英雄》而成了螢幕情侶，經常一齊接job出活動，直到男方被影到與單文柔駕車到山頂開餐兼談心。但由於陳展鵬矢口否認戀情，令剛出道的單文柔遭粉絲瘋狂攻擊，無辜被罵小三。「佢剛入娛樂圈就已經認識我，然後就被我唔係咁好嘅決定令佢有好大烙印。我好愧疚，同埋好對佢屋企人唔住，當時我哋剛剛開始，結果令佢好驚，整整一個星期唔敢出門口，我同佢講好對唔住，會用我最大嘅去可以改變觀眾對佢嘅感覺。」由戀情不被看好，到宣布拉埋天窗，外間均認為單文柔是守得雲開。「由結婚到生小朋友發生得太快，佢其實追得好吃力，所以我好尊重佢嘅諗法，希望佢開心就OK。我成日同佢講唔好將所有時間分配晒比我同屋企，鼓勵佢去做自己喜歡嘅事，甚至佢唔想做嘢我都得，即係我要再搵多啲錢。」

小豬比兩歲，陳展鵬說最近才有做爸爸嘅感覺。「以前換完片就走開，好單方面，但而家佢會『爸爸open』，令你好有存在感，男人係要呢啲。」(IG圖片)

怕老婆產後抑鬱

陳展鵬說雖然會給予老婆百分百的尊重，但人生總會出現很多現實與理想。「我哋都會嗌交，直情係帶拳套上台嗰隻。我同佢唔佢唔係一個generation，屋企背景唔同、作風唔同，我一向都係報喜不報憂，但佢係咩都同屋企講，我唔係覺得有問題，但因為我同佢已經組織咗家庭，問題只會愈來愈多，唔可以成日都諗以前係點，但我明白佢有呢種反抗情緒係因為追我嘅步伐好辛苦。」陳展鵬當初怕老婆有產後抑鬱，除多加留意對方情緒外，又搬到單文柔娘家附近，好讓大家可互相照顧。「我記得小豬比第一日返屋企時，陪月未上到工，我又拍緊《唐人街》，BB係咁喊，Phoebe好騰雞WhatsApp我話搞唔掂，到我零晨3點幾返到屋企，同佢一邊睇YouTube一邊學包被，搞咗兩個幾鐘，後來發現張被太細根本包唔晒，所以BB先會不停喊，我第日7點幾開工時個頭痛到爆炸。」

自《天命》後，陳展鵬為了照顧媽媽放下了工作，繼而遇上世界疫情令工作大減，話無經濟壓力就假。「錢唔係萬能，但無錢真係搞唔掂。自己都算無悔，媽媽雖然而家唔係咁好，但起碼過了低位，仲可以見到個孫，係不幸之中嘅大幸。」

唔想個女太似自己

小豬比正式踏入trouble 2時期，近日同陳展鵬講得最多嘅係「no」，刷牙唔漱口，瘋狂開關屋企嘅所有燈掣，陳展鵬不時都會嬲到笑。「我有時都會鬧佢或者打佢手掌，但亦會同Phoebe檢視自己。個女而家有少少似我，好有自己一套，但我希望佢似嘅係進化之後嘅我，因為如果唔係，佢會好多嘢都行遠咗，又或者無咁team work 。」對於愛女的期望，陳展鵬直接以最新單曲《零歲》表達了。曾在90年代加入寶麗金的他，年初終於下定決心「重拾」歌手身份，起初只係打算簡單地出首歌，沒想到唱片公司找來舒文做監製，試音時，一句「你幾耐無唱歌？」嚇窒了陳展鵬。「我已經係少少老屎忽，有自己嘅諗法 未必咁易改變到。喺監製過程中，我明白舒文係好辛苦，因為唔對等，就好似我拍劇成日都想有好對手、劇本，不過今次喺佢身上真係學到好多嘢，亦感受到佢真係為學壇付出好多。」

陳展鵬於90年代簽約寶麗金做歌手，但碟都未出就已被炒，事件令他蒙上陰影，所以當三年前樂易玲提議發展歌唱事業時，陳展鵬一直猶豫不決。（資料圖片）

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化妝： Gabbie Lee

埸地：唯港薈 Hotel ICON

攝影：葉志明