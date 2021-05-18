GFRIEND約滿「6人全體不續約」　離開SOURCE MUSIC從今各走各路

撰文：聯合新聞網
最後更新日期：
韓國女團GFRIEND與經紀公司約滿後宣告不再續約，經紀公司SOURCE MUSIC也特地發出聲明向各為粉絲說明。
SOURCE MUSIC在聲明中表示，與GFRIEND的合約將在5月22日結束，GFRIEND和公司經過長時間的思考和深入的討論，決定各自在各自的道路上展現更好的面貌。GFRIEND在過去的6年裡，以多樣的風格和表演、音樂開啓了女團的新時代，得到了K-POP粉絲們的喜愛。
相關圖輯：GFRIEND首場線上演唱會完美落幕 小分隊舞台令粉絲最驚喜（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
+8
+8
向不短的時間裡與SOURCE MUSIC一起度過的GFRIEND表示衷心的感謝。向一直以來喜愛GFRIEND的BUDDY等所有粉絲們表示深深的感謝，也希望一如既往地給予在各個領域開始活躍活動的成員們支持。我們SOURCE MUSIC也會一直支持向着更好的明天邁出新步伐的成員們。
同場加映：GFRIEND全團曾捲入整容疑雲 Yerin五官膠化兼發福變化最大？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
點擊觀看Yerin的外貌變化史👇👇👇
+31
+31
+31
點擊觀看其餘GFRIEND成員的外貌變化👇👇👇
+16
+16
+16
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】