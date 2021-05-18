GFRIEND約滿「6人全體不續約」　離開SOURCE MUSIC從今各走各路

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-18 15:17

韓國女團GFRIEND與經紀公司約滿後宣告不再續約，經紀公司SOURCE MUSIC也特地發出聲明向各為粉絲說明。

SOURCE MUSIC在聲明中表示，與GFRIEND的合約將在5月22日結束，GFRIEND和公司經過長時間的思考和深入的討論，決定各自在各自的道路上展現更好的面貌。GFRIEND在過去的6年裡，以多樣的風格和表演、音樂開啓了女團的新時代，得到了K-POP粉絲們的喜愛。

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向不短的時間裡與SOURCE MUSIC一起度過的GFRIEND表示衷心的感謝。向一直以來喜愛GFRIEND的BUDDY等所有粉絲們表示深深的感謝，也希望一如既往地給予在各個領域開始活躍活動的成員們支持。我們SOURCE MUSIC也會一直支持向着更好的明天邁出新步伐的成員們。

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