丫頭詹子晴Full Gear抗疫！出動保護衣卻被網民發現一個位置出事

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-24 10:00

現在台灣疫情嚴峻，丫頭（詹子晴）分享出門工作時，穿著輕便的保護衣，忍不住感嘆大家要一起防疫，才能守住疫情，而網友則發現一個地方很危險，她也做出回應。

丫頭在IG上透露出門工作時忍不住感嘆「上個月我們還能跟朋友相聚，到戶外空曠地還能拿下口罩自在呼吸，還能安排兩天一夜輕旅行，大部分的人工作都正常運作，大家都很健康」，沒想到一轉眼「缺水又斷電又遇到本土疫情擴散，面臨各種危機，現在出門工作要全副武裝」

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她同時呼籲大家「想要我們生活的環境校正回歸正常，只能各自靠自己守住，長痛不如短痛，避免群聚、避免非必要出門，每一個人一起做到，我們才能守住疫情呀」。

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網友看到丫頭照片中穿著輕便保護衣，不過手上拿著一個杯子，吸管還外露，忍不住留言直呼「可是你的杯子感覺好危險」，丫頭則回應「放車上不會危險吧」，另外還有網友提醒她「你的杯最好是能開關的」，丫頭則表示「有開關喔，喝的時候才會打開接吸管」。

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