一笑渡凡間｜兩男大主角一定適合呢套劇　幕後兩位主腦更值期待

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-24 20:45

無綫（TVB）劇集《伙記辦大事》播出後觀眾反應兩極，有人看不懂劇集在「辦乜大事」，也有人讚後段劇情緊湊。緊接下來的，就有這套集偵探、搞笑、奇幻於一身的《一笑渡凡間》。

蕭正楠做濟公查案。（《一笑渡凡間》劇照）

睇完預告片，其實大家都知道《一笑渡凡間》是一套低成本製作的古裝劇，全實景拍攝不過大多數都在將軍澳古裝街取景，戲服也是用千篇一律的舊衫，也有人會覺得演員陣容不夠份量，更甚大家心中會有疑問句：「到底《一笑渡凡間》有冇伏？」

蕭正楠搞笑其實好有經驗。（《超時空男臣》截圖）

其實一套劇好看與否，最大關鍵就只有劇本與演員，特別是喜劇類別，對演員的配合就相當高。這次主演「濟公」由蕭正楠擔任，雖然看似沒什麼代表作，但其實他在早前《愛美麗狂想曲》、《超時空男臣》中就曾經展現過他的搞笑功力，能夠引人發笑之餘又不會太「夾硬」，由他主演真的是不妨一看。

闊別TVB 5年的沈震軒再拍劇。（《一笑渡凡間》劇照）

值得一提的是，《一笑渡凡間》沈震軒再次回歸的作品，近年這位英俊小生大多在電影圈發展，所以今次參演可算是難得一見。相隔5年後回巢拍劇，睇劇的時候相信大家都會一點新鮮感的。

蔣家旻、吳沚默、簡淑兒、阮兒這一班女演員當然是網民焦點。（《一笑渡凡間》劇照）

雖然《一笑渡凡間》尚未播出，但由監製和編審名單，就已知道有品質保證。事關監製王偉仁和編審林少枝均是行內前輩，由ATV過檔的王偉仁擔任編導的時候，其實都參與《肥貓正傳》 、《我和春天有個約會》 等佳作，TVB的《心理追兇 Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》也是他由監製，而《一笑渡凡間》的編審林少枝的作品也有不錯的口碑，1998年曾與關頌玲合作一齊擔任的《陀槍師姐》編審，作品也有《男親女愛》、《盛世仁傑》、《宮心計2深宮計》等，風格主打輕鬆小品，口味十分適合香港人。

蕭正楠夾湯洛雯。（《一笑渡凡間》劇照）

到最關鍵問題：「《一笑渡凡間》有冇伏？」好難講，畢竟再好的導演、編劇都曾試過失手拍出爛片。值不值得花時間睇？值得，睇完《陀槍師姐2021》、《逆天奇案》和《伙記辦大事》三套警匪片後，轉一轉口味未嘗是一件壞事。