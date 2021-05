薛家燕將榮升嫲嫲疑一索得男　石耀庭夫婦拍攝孕照：See you soon

撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-05-25 18:23

當日石耀庭(Jackson)同陳素怡(Zoe)結婚,奶奶家燕姐笑到見牙唔見眼。

71歲薛家燕就嚟又多一個身份啦﹗今年情人節佢囝囝石耀庭(Jackson)宣佈太太陳素怡(Zoe)懷孕,預產期喺今個月底,家燕嫲嫲隨時上線啦﹗臨盆在即嘅ZOE呢日分享溫馨孕照。佢喺IG以英文留言話:「last minute decision to diy my own maternity shoot,to remember this big belly(最後一刻決定影大肚寫真,記住這個大肚子)」

石耀庭和太太情人節宣布懷孕好消息。(IG:@jacksonshih)

相中準爸爸石耀庭搭住太太,右手輕撫孕肚,背身穿黑色吊帶孕婦連身衫嘅Zoe,手腳仍然好纖幼,兩公婆一臉幸福凝視孕肚。Zoe喺ig story話:「See you soon, little one!I will miss the kicks, the stretches and always having you with me, but we can’t wait to see you and squeeze your chubby cheeks(小傢伙好快見面啦!我會排住你喺肚內踢腿伸展,急不及待想見到你,搣你肥嘟嘟臉頰)。」Zoe同Jackson一直未有公開BB性別,不過盛傳佢一索得男,家燕嫲嫲抱孫心情實靚絕啦﹗

