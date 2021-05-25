薛家燕將榮升嫲嫲疑一索得男　石耀庭夫婦拍攝孕照：See you soon

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-25 18:23

當日石耀庭（Jackson）同陳素怡（Zoe）結婚，奶奶家燕姐笑到見牙唔見眼。

71歲薛家燕就嚟又多一個身份啦﹗今年情人節佢囝囝石耀庭（Jackson）宣佈太太陳素怡（Zoe）懷孕，預產期喺今個月底，家燕嫲嫲隨時上線啦﹗臨盆在即嘅ZOE呢日分享溫馨孕照。佢喺IG以英文留言話：「last minute decision to diy my own maternity shoot,to remember this big belly（最後一刻決定影大肚寫真，記住這個大肚子）」

石耀庭和太太情人節宣布懷孕好消息。（IG：@jacksonshih）

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相中準爸爸石耀庭搭住太太，右手輕撫孕肚，背身穿黑色吊帶孕婦連身衫嘅Zoe，手腳仍然好纖幼，兩公婆一臉幸福凝視孕肚。Zoe喺ig story話：「See you soon, little one!I will miss the kicks, the stretches and always having you with me, but we can’t wait to see you and squeeze your chubby cheeks（小傢伙好快見面啦！我會排住你喺肚內踢腿伸展，急不及待想見到你，搣你肥嘟嘟臉頰）。」Zoe同Jackson一直未有公開BB性別，不過盛傳佢一索得男，家燕嫲嫲抱孫心情實靚絕啦﹗

薛家燕早前節目中大爆「奶奶」一個怪癖，點擊下圖睇：