好聲好戲︱劉佩玥黃庭鋒超水準　王祖藍狠批黃祥興未上台先放棄

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-29 00:06

無綫（TVB）節目《好聲好戲》今晚（28/5）最後一集，終極三強「爆Show女王」馮盈盈、「配音路人甲」張振朗、「凍齡女神」陳自瑤進行「三強混戰」爭奪好聲好戲傑出聲演總冠軍。

（《好聲好戲》截圖）

「三強混戰」混戰之前，就有四位旁聽生嘗試為經典場面配音，姚子羚為《金枝慾孽》的如妃（鄧萃雯飾）配音，丁羽評價時說：「對一個啱啱配音嘅演員，算係咁。」最後得到3綠4紅，第二位就有黃祥興為《楚漢驕雄》的劉邦（鄭少秋飾）配音，不過表現就強差人意，得到7盞紅燈，王祖藍亦狠批：「你成功過幾次？」黃祥興回答：「排咗4次，成功3次。」王祖藍：「我覺得你放棄咗，但係唔係喺台上放棄，而係喺屋企排咗4次之後放棄咗。」

（《好聲好戲》截圖）

最後有劉佩玥和黃庭鋒合作聲演懷舊劇《童心》的「蝦叔」和「波仔」（李泳豪飾），一致獲得好評，也得到7盞綠燈。王祖藍問：「你哋練咗幾耐？」劉佩玥回答：「練到我阿媽都叫我唔好嘈，做乜成日扮細路仔。」黃庭鋒則說：「各自練咗先，之後再出嚟一齊夾，令連接位再流暢啲。」王祖藍就盛讚：「呢啲叫咩，一日唔練自己知，兩日唔練老師知，三日唔練觀眾知，個表演近乎完美。」配音員何璐怡也說：「我好意外，整體表現好突出。」

（《好聲好戲》截圖）

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好聲好戲｜陳自瑤聲演《雷雨》三票奪冠 馮盈盈臨場失手衰呢樣

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