好聲好戲︱黃祥興感激王祖藍狠批　一個感人原因令佢再面對挫折

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-29 18:15

無綫（TVB）節目《好聲好戲》日前（28/5）播出最後一集，除了陳自瑤、馮盈盈和張振朗一同聲演《雷雨》技驚四座，受到觀眾好評之外，最有話題性應該就是黃祥興聲演《楚漢驕雄》的劉邦（鄭少秋飾）後，被王祖藍狠批：「我覺得你放棄咗，但係唔係喺台上放棄，而係喺屋企排咗4次之後放棄咗。」

黃祥興同節目總冠軍陳自瑤合照。（IG@stefanwch）

節目播出後翌日（29/5）黃祥興就在IG上重新再聲演一次，影片中說道：「我尋（噚）日失敗咗，估唔到呢個一take過係有難度嘅，我做呢個LIVE唔係一個藉口，而係主要為向小朋友做一個交代，我希望畀小朋友睇到，面對失敗，面對挫折嘅時候，最緊要係面對。」之後就再一次挑戰當晚自己失敗了的片段。

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聲演得好唔好就見人見智，不過勇氣可加。（IG截圖）

上一則IG貼文，他也解釋道是為做一個學習好榜樣給小朋友：「我嘅小朋友好期待我嘅演出，因為佢哋有陪我練習，但係我失敗咗。見到佢哋咁失望，我比之前更加傷心。我成日叫佢哋做到最好，唔可以咁容易放棄，而佢哋每次都會令我感到自豪。人生係會遇到挫折失敗， 最緊要係要識得起返身，多謝幾位評判嘅坦白同批評！ 我很希望做到一個最好嘅榜樣畀我小朋友，所以今次係幾大嘅挫折。」

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