愛回家│後生仔曾展望加盟接龍做實習生　監製：鍾意佢個樣夠平凡

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-05-31 13:30

隨着周嘉暫別TVB處境劇《愛回家之開心速遞》劇組，劇情終安排金城安（周嘉洛飾）、朱凌凌（吳偉豪飾）和阿壯（焦浩軒飾）等人正式畢業離開島大，大學生情節告一段落。昨晚最新一集「高齡實習生」有23歲小鮮肉曾展望（GM）加盟，以見習行政人員身分加入接龍。

島大的同學仔都畢業了。(ig截圖)

《愛回家之開心速遞》最新一集「高齡實習生」有23歲小鮮肉曾展望（GM）加盟。（影片截圖）

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曾展望在這個單元中戲份甚重，與前輩劉丹對戲，角色憨厚，一出場便深得觀眾歡心。監製林建祥接受《香港01》訪問，指曾展望有不少特質令他被選中加盟劇組，「因為新角色係一個見習新人，所以要搵一個比較生面口的後生仔，最重要係樣貌平凡」。監製一再強調不是醜樣，是樣貌平凡，而且沒有小白臉的感覺。另外，他還看中曾展望一個非常特別的身份，原來他是一名道士，監製直言「呢點最吸引我！」

曾展望原來是一名認證的道士！（影片截圖）

曾展望原來是一名認證的七品道士，於20歲時到內地花一星期考獲相關資格，每日早上6時起身聽大師講經，直到晚上9時，他表示試驗相當嚴厲，如果中途恰眼瞓，就要被尺敲醒，然後罰跪香。曾展望畢業於香港理工大學會計系，上月正式簽約成為無綫藝員，是《#後生仔傾吓偈》的KOL代表，他還獲安排在《Think Big》做主持，目前更加入最入屋的處境劇《愛回家之開心速遞》，發展相當不俗！

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