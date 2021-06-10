盤點11部必睇六月陸劇　許凱程瀟新劇火拼《愛上特種兵》黃景瑜

撰文： 陸劇星球 最後更新日期： 2021-06-10 00:30

2021年六月開播電視劇，幾乎清一色都是愛情劇！頭香就有期待已久、黃景瑜的《愛上特種兵》，還有陳星旭的民國劇《一見傾心》，軍裝制服誘對決即將霸屏的男神，許凱、任嘉倫也帶著新劇《你微笑時好美》、《長安如故》一較高下，誰會成為你的六月男友呢？

一、愛上特種兵

開播平台：愛奇藝

開播時間：2021.06.01

主演卡司：黃景瑜、李沁、傅程鴻、徐洪浩、聶子皓、楊舒、劉曉潔

由《結愛千歲大人的初戀》黃景瑜、《錦繡南歌》、《狼殿下》李沁主演的電視劇《愛上特種兵》（原名《親愛的戎裝》），改編自小說《軍裝下的繞指柔》，述說軍官與軍醫的愛情故事，被網友喻為《太陽的後裔》的中國版！

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但相對於早先開播的《你是我的城池堡壘》故事題材相似，觀眾好奇哪一部會更受歡迎呢？此部男主角也是一位顏值身材都有口皆碑的黃景瑜，飾演特戰少校非常適合，還有又美又颯的李沁飾演美女軍醫，絕對有PK的資本；有了《你是我的城池堡壘》那樣的愛情故事，《愛上特種兵》也終於在六月開播，讓粉絲非常期待！

二、雙世寵妃3

開播平台：WeTV

開播時間：2021.06.01

主演卡司：邢昭林、梁潔、方逸倫、孫藝寧、陳靖可、周紫馨、王浩歌

被譽為甜寵劇吻戲教科書《雙世寵妃》第三季，於6/1突然官宣開播，讓粉絲充滿驚喜；主演邢昭林、梁潔，從第一季建立不敗口碑，也成為有名的螢幕CP，並且第二季、第三季都原班人馬，更讓人期待的是此劇的亮點「吻戲」，第一季統計11場吻戲、第二季42場，官方劇透第三季將有21場，又讓粉絲再次燃起追劇慾望！

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六月即將開播的戲劇，有黃景瑜、朱一龍、陳星旭、張新成、許凱、任嘉倫，卡司集結了當下高顏值男神，一場芳心搶奪戰即將展開！

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