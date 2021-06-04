「雷神」Chris Hemsworth健碩身材竟被嘲？　網友：Chicken Legs

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-04 20:30

37歲「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）身材高大，體型健碩，一直熱愛健身同運動，還曾在2014年被美國雜誌《People》評為「全球最性感男人」，想不到近日竟遭遇Body shame，實在令人驚訝。

基斯咸士禾夫最近飽受Body shame。（Instagram@chrishemsworth）

事緣基斯咸士禾夫2日在IG曬出《雷神奇俠》系列第4集《Thor: Love and Thunder》的煞科照片，相中的他身穿背心同牛仔褲，展示出驚人的手臂肌肉，結果有網友揶揄道：「今次收埋對『雞仔腳？』」、「幾時去練腳」等，更在Twitter上貼出嘲諷：

其實這不是基斯咸士禾夫第一次網友這樣冷嘲熱諷，在上個月25日，他曾曬出同小兒子的合照，當時穿著背心同短褲，不難看到壯實的手臂與胸肌，相較之前，小腿要纖幼不少，於是便有網友開始拿他的小腿開玩笑：

連哥哥路克咸士禾夫（Luke Hemsworth）也留言嘲笑：「你又跳過咗練腳？」

哥哥也講笑。（IG截圖）

雖然相對上半身而言，基斯咸士禾夫腿部肌肉確實不如上肢健碩，但也實在不必這樣冷嘲熱諷，試問有多少人可以做到這樣自律？而也有網友為基斯咸士禾夫抱不平，表示很多人都是小腿瘦，這並不意味他們不練腿，這是基因的問題，無論怎麼練小腿依然如此。

請問鍵盤俠們的身材又如何呢？

網友為基斯咸士禾夫抱不平。（IG截圖）