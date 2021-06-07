TVB高層相繼離開｜曾指曾志偉回巢好開心　傳副總經理杜之克請辭

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-07 22:56

曾志偉年頭回巢出任無綫電視副總經理兼行政委員會特別顧問一職，並負責綜藝及資訊娛樂節目，不少人指會令到高層架構有變動，繼何哲圖、余詠珊相繼請辭和李寶安宣布退休轉做顧問後，今日再有報道指，無綫電視副總經理（戲劇製作及節目）杜之克已經請辭，前後相繼有四位知名度高的高層離開。

與余詠珊相當老友的杜之克，於2016年獲委任為無綫電視副總經理，現主理無綫電視中港合拍劇集作品，曾勵珍則主理無綫的自家劇集。

與余詠珊相當老友的杜之克，於2016年獲委任為無綫電視副總經理（節目及製作），現主理無綫電視中港合拍劇集作品，曾勵珍則主理無綫的自家劇集。（資料圖片）

對於志偉回巢，杜之克年頭接受《香港01》訪問時就說：「志偉係一個有心人，我哋識咗好多年。我所認識嘅志偉，佢返嚟一定好想有好嘅作品，可以提攜新人，同埋希望可以帶動多啲同其他平台嘅合作。佢一定係向住呢個方向努力。無論係各個組別，包括我在內，都一定會好衷心想同志偉合作。佢返咗嚟就一定好開心，多好多嘢發生。」

曾志偉和王祖藍正式回巢，引發不少人事變動。（資料圖片）

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