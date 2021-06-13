日日媽媽聲︱做脫星令子女被霸淩　邵音音點醒林雅詩：冇後悔藥食

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-13 01:14

無綫（TVB）節目《日日媽媽聲》邀請了兩代拍過三級片的女星邵音音和林雅詩上節目傾談參演過三級片後的生活，邵音音和林雅詩均表示，就算事隔多年，自己的小朋友上學時仍遭同學，甚至家長和學校教師歧視和霸淩。

邵音音好講得，句句都精警。（《日日媽媽聲》截圖）

當年邵音音真係好靚。（《日日媽媽聲》截圖）

環節開始時，主持安安姐就對邵音音說：「我知你當年嘅星途其實唔係咁平坦。」邵音音就笑說：「我（星途）不嬲都唔平坦，一路辛苦到而家，哈哈。」談到當年拍三級片的決定，她就坦言：「唔係話拍一套做就另一套，而係講漏咗，冇話你知。講真當年冇錢，經濟又唔好，要賺錢，要除衫要出名（就係咁）。」還說當年拍沙灘脫衣戲時，導演半推半就之下拍了她的裸體，只是源於她自己的無知：「我哋冇知識，唔知個攝影師可以zoom架嘛，係唔係？唔識電影就走去做明星。」

邵音音入行曾經和不少男星，因為「脫星」身份而遭遠離，其中竟然包括了「丹爺」劉丹：

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林雅詩說自己不敢去兒子看學校，怕被認出。（《日日媽媽聲》截圖）

林雅詩也明言，自己當年是受欺騙，行錯路，還說：「而家真係好後悔。」音音姐就即時反搏：「唔好後悔呀女，呢個世界冇後悔藥食。」幸而林雅詩與老公結婚，也得到奶奶的支持，她說：「佢話：『你咁後生，身材又好，而家唔拍幾時拍？』」但同時間，自己的家人就十分不支持她。她也透露，自己不敢去兒子的家長日，就算要去，也會戴帽戴口罩，生怕被其他人認出自己就是「脫星」林雅詩。

林雅詩說自己的兒子也有相同經歷。（《日日媽媽聲》截圖）

林雅詩在節目中也分享，自己的兒子也有相同經歷，點擊下圖睇：

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音音姐聽畢亦以過來人身份安慰林雅詩說：「人總係要勇敢面對，人哋攻擊我，冇辦法！因為我選擇咗行呢條路！」又分享自身經驗，指她的女兒曾遭學校同學霸淩，還投訴無門。音音姐說：「初頭我個女唔知我咩名，聽到人哋叫我邵音音。有一日佢老師問佢：『你媽媽咩名？』佢就答：『邵音音。』之後個老師就指住我個女話：『你阿媽係白痴，你都係白痴！』後來我個女返到屋企跪喺度講話唔返學，我就打去校務處問咩事，講再係咁我唔讀你間學校，點知接電話嗰個話：『我哋都唔歡迎你！』」最後音音姐也「點醒」林雅詩說：「所以你點可以活喺人哋嘅口水中間呢？我哋要勇敢面對！」

當年音音姐有嘗試過退出娛樂圈，不做影星，但遭人歧視，見工做護士時，還被人說：「你去洗廁所啦，洗廁所就肯請妳！」（《日日媽媽聲》截圖）

當年音音姐有嘗試過退出娛樂圈，不做影星，但遭人歧視，見工做護士時，還被人說：「你去洗廁所啦，洗廁所就肯請妳！」

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