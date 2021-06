撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-06-13 11:30

剛度過44歲生日的Kanye West於今年2月被Kim Kardashian入紙申請離婚後,日前被傳媒爆出戀上畢列谷巴(Bradley Cooper)的超模舊愛Irina Shayk,兩人更去到法國慶祝Kanye生日。昨日再被傳媒發現,Kanye已經在Twitter取消關注Kim及所有Kardashian家族的成員。

Kanye West疑躁鬱症復發致離婚 曾公開屈老婆Kim出軌爆喊博同情

點擊下圖看Irina的靚相:

+ 9 + 9 + 9

雖然暫時不知道Kanye取消關注Kim的確實時間,但相信很大機會是家族真人騷《Keeping Up With The Kardashians》的最後一集於日前播出後才發生的。節目中,Kim與母親Kris談論婚姻期間,Kim不明白為何Kanye要搬往另一個省,更爆喊表示自己做不到只為成全Kanye而放棄所有。

+ 65 + 65 + 65

Kim Kardashian罕有談與Kanye離婚 激動爆喊:覺得自己好失敗!