撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-06-13 17:00

現年34歲的艾米漢默(Armie Hammer)憑電影《以你的名字呼換我》(Call Me By Your Name)而爆紅,可惜私生活不檢點而人氣插水。去年被爆出搭上Lily James而導致離婚後,在被匿名爆料熱愛性虐、吸食人血及吸毒之外,更被控告強姦。

艾米漢默被24歲女子指控強姦4小時 期間更多次將對方頭部撼埋牆

艾米漢默因負面新聞纏身而遭公司及經理人炒魷,所有工作都被取消後,到開曼群島避世。日前有消息指他已經返回美國,並入住戒療所戒毒、戒酒及戒性癮。根據外國傳媒報道,有目擊者指艾米漢默在前妻Elizabeth Chambers的支持下入住戒療所。一名艾米漢默的好友向傳媒透露,艾米意識到自己已經身敗名裂,故下定決心重拾正軌,希望得到兩名子女的撫養權。