日日媽媽聲︱邵音音爆同劉丹曾有「一段情」：佢話老婆要同佢離婚

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-13 19:30

無綫（TVB）節目《日日媽媽聲》日前（6月12日）晚播出一集邀請了邵音音和林雅詩傾談參演過三級片後的辛酸事，表示因為參演過三級片後，下一代因而遭受社會歧視，其中邵音音（音音姐）就大爆，當年自己與「丹爺」劉丹發生過「一段情」。

邵音音（音音姐）話當年曾被「丹爺」劉丹的老婆誤會。（《日日媽媽聲》）

音音姐：「我同朋友好好嘅話，人哋一定會諗：『你同佢老公有冇咩？一定有！』劉丹，劉丹喺無綫係咪？講件事你知，佢老婆聽日一定會打我。當時騎馬個騎師阿Dee，阿Dee整鬼劉丹（打畀佢老婆），佢老婆問佢係邊個，佢話係邵音音。」

當年邵音音（音音姐）真係靚女一名。（《日日媽媽聲》）

羅敏莊問道：「男人聲嚟㗎喎！」音音姐回答：「我都係男人聲啦，佢（劉丹老婆）當時就信咗呢個人就係邵音音，要同劉丹離婚。真係要離婚，我真係唔知，係隔咗幾年之後，劉丹同我講：『妳以後唔好同我打招呼啦，唔好打招呼啦，妳唔明㗎啦，我老婆要同我離婚。』（我哋）真係同事，真係誤會一場。」

日日媽媽聲︱做脫星令子女被霸淩 邵音音點醒林雅詩：冇後悔藥食

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當年音音姐有嘗試過退出娛樂圈，不做影星，但遭人歧視，見工做護士時，還被人說：「你去洗廁所啦，洗廁所就肯請妳！」

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