日日媽媽聲｜邵音音當年曾想退出娛圈　見工被羞辱：妳去洗廁所啦

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-13 21:00

無綫（TVB）節目《日日媽媽聲》日前（6月12日）一集邀請了昔日參演過《騙財騙色》、《風花雪月》及呂奇的《男妓女娼》、《財子名花星媽》等風月作品的邵音音分享因為被社會標籤為「脫星」後，遭社會歧視的事。

當年邵音音（音音姐）真係靚女一名。（《日日媽媽聲》）

入行前，邵音音因為家境窮苦，所以令本想升讀大學的邵音音只能轉往念免費的護士學校進修，後來輾轉之後就到了香港定居，不過又因為護士學歷不被承認，只能於瑪麗醫院任職清潔工人。

邵音音（音音姐）話當年曾被「丹爺」劉丹的老婆誤會。（《日日媽媽聲》）

原來在演出風月作品後，音音姐曾有一段時間打算退出娛樂圈，不過當年卻遭受歧視，想做護士工作均不被接納，甚至惡言相向。音音姐說：「邊個都知道我拍過脫戲，佢哋話：妳去洗廁所啦，洗廁所就請妳。』後來恬妮話：『你返嚟繼續拍戲啦，電影界啲人唔會笑妳，冇工開都唔使怕，妳唔除都除咗，妳咪繼續除落去囉。存夠錢買返幾層樓收租退休。』」

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