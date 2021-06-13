聲夢傳奇｜吳業坤成姚焯菲小粉絲被封「痴漢坤」　激動澄清冇聯絡

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-13 20:15

《聲夢傳奇》的14歲學員姚焯菲（Chantel）憑一首《戀愛預告》而跑出，瘋魔萬千觀眾。想不到入行多年的歌手吳業坤（坤哥）也成為了她的粉絲，早前坤哥更在TVB專頁上，一條姚焯菲的片段帖文底下留言公開「示愛」：「我會默默咁做你fans，大家放心。」見到坤哥留言，不少網民也抱住「食花生」的心態留言，更有說：「唔好蝦妹妹啦，一陣又罰你去做棋」、「痴漢坤」、「可以追她」。

年僅14歲的參賽者姚焯菲（Chantel）人氣同樣強勁。（葉志明攝）

日前（6月13日）吳業坤（坤哥）出席《寶寶大過天》宣傳活動時，接受《香港01》訪時時回覆：「點解我而家先講返出嚟，因為睇第一集（嘅時候），已經留意到佢，我喺個（自己FB）個post已經話『呢一位唔錯喎』，我真係畀綠燈佢，我都同過好多人講，但係我唔明點解（嗰一集）佢得9分，不過一顆寶石係唔會被時間沉澱，佢要發光嘅時候就會發光。」

網民笑坤哥「唔好蝦妹妹啦，一陣又罰你去做棋」。（電視截圖）

問道坤哥會不會私底下和她聯絡？他斬釘截鐵的說：「冇呀，真係冇。我發誓，我對天發誓，係以一個uncle身份做佢fans，絕對唔會同佢有任何聯絡。」如果姚焯菲做歌手加入TVB之後呢？他回答：「合作嘅話我都會同佢經理人交流，始終佢係未成年小朋友，我哋要小心每一句說話。」

同場加映：聲夢傳奇．專訪︱14歲姚焯菲剖白參賽苦與樂：同學唔同我講嘢

點擊下圖睇更多靚相：

+ 39 + 39 + 39

相關閱讀：聲夢傳奇｜炎明熹《沒有你還是愛你》點擊破百萬 網民上癮狂loop

兩位年青選手的演出片段獲大量網民在YouTube 狂 Loop！（截圖）

重溫炎明熹所獻唱Jazz版《愛情陷阱》：