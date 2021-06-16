【對照記】劉嘉玲自認無資格做導演　「做好演員本分已經不得了」

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-16 12:00

由劉嘉玲擔任主持的訪談節目《對照記》最新一集邀請導演李少紅，探討她的職業生涯。

李少紅同劉嘉玲曾在2018年合作電影《媽閣是座城》，改編自嚴歌苓的同名小說。

節目中，李少紅透露，曾經遇到過很難溝通的演員，未完成拍攝戲份，到時間就要走人，於是李少紅直接將其戲份刪除，就算經理人求情都無用。

李少紅要求嚴格。（視頻截圖）

很多演員演而優則導，劉嘉玲坦言自己曾經也有一瞬間想過做導演，不過她認為不是那麼容易的事：「因為做導演很威武，不怒自威，就現場每個人跟你講話都（很小聲），就不敢很大聲地講話，但是我仔細考慮了一下，我覺得我根本沒有資格當導演，我覺得我當演員，把我自己本分的工作做好，已經很不得了了，我覺得導演必須要對天文、地理、歷史、音樂、美學，還有心理學，你都得要懂，你還得要照顧演員的情緒，照顧工作人員的情緒，還得要自己去找錢。」一旁的李少紅還打趣道：「我覺得你可以啊，下次你當導演我在你旁邊坐著。」劉嘉玲連忙Say no：「我不行……你放過我，我還是喜歡在你的電影裏面，當個演員就好了。」對影視行業頗有敬畏之心。

劉嘉玲自認無資格做導演，做好演員本分已經不得了。（視頻截圖）