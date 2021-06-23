Coffee被工人姐姐「炒魷」勁無奈：自問都算對佢唔錯

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-23 12:30

Coffee話姐姐遞信後，自己同老公都有同對方詳談。「無論點我都決定請新姐姐架啦。」(IG圖片)

新冠肺炎疫情影響下，近3000名外傭無法如常抵港。有僱主表示，現時聘請家傭過程甚為困難，亦有僱主被單方面解約。Coffee(林芊妤)日前在IG限時動態上發文「想問大家會唔會有聯絡本地姐姐嘅介紹人電話俾我?最好可以盡快返工」並加上一個喊樣emoji。

姐姐由BB出細照顧至今，Coffee都怕換姐姐會令仔仔唔適應。「不過小朋友適應力強，同埋順便重新教過晒啲規舉囉。」（ig截圖)

Coffee接受《香港01》訪問時透露原來日前收到姐姐嘅辭職信，原因令她十分無奈。「其實係因為我發現餵我個仔食飯時，所以成日開電視、電話比佢睇，搞到我個仔之後係咁都問我拎電話，我問姐姐有無咁做，佢否認之餘仲要發脾氣，其實佢之前比面色或者串我都算，因為大家相處4年都有感情，我亦當佢一家人，但佢嗰日否認完仲要話自己唔識湊小朋友，叫我另外再搵姐姐，我係有啲嬲。」

訪問到最後，Coffee依然大讚工人姐姐，但亦語帶無奈表示由於涉及到誠信問題，所以才決定換人。(ig圖片)

Coffee指4年前聘請工人姐姐原意係照顧父母，到自己生B後才將姐姐轉為照顧兒子嘅起居飲食，她亦大讚姐姐平日就算放假都會煮好早餐才出門。「佢放假出完街返嚟，如果見我好攰都會幫BB沖涼。唉，佢前日遞辭職信比我之後，都有講話如果佢係媽媽的話，都唔想小朋友成日睇電視，之後仲講到喊。我亦有同佢解釋佢唔係唔識照顧小朋友。」Coffee表示出po後唔少朋友都指佢給予姐姐太大自由度，她亦笑言：「佢係大佬嚟，其實我自問都算對佢唔錯，每個月除咗固定人工之外，仲有千幾元bonus。」對於姐姐是否知道一傭難求，所以才有此舉動，Coffee話唔想猜測太多，但已決定請新姐姐「我都唔想阻佢舒服，不過因為新姐姐最快都要9月返工，所以之後有一段時間可能要自己湊仔，但好在8月我唔使拍戲，所以應該ok。」

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