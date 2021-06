藝人王敏德與名模馬詩慧的二女王麗嘉(Irisa)盡得父母真傳,擁有模特兒比例的好身材,是時尚品牌的寵兒,而她亦毫不吝嗇不時在社交媒體派福利,近日回到美國加州的Irisa盡情享受陽光與海灘,不時曬出遊山玩水的照片,姣好身材固然吸睛,加州的藍天白雲、自然景致亦賞心悅目。好心情的Irisa頻頻曬泳照令人稱羨,連陳凱琳也禁不住留言:「Love your hat! And hope you’re having the time of your life.(我鍾意你頂帽!希望你享受生命每刻)」有網民留言稱讚Irisa又索又可愛的同時,也有網民問:「Still not coming home yet?(還不回家嗎?)」