「蟻俠」保羅活特化身欺詐心理醫師　AppleTV+暗黑喜劇11月上架

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-06-29 16:00

「蟻俠」保羅活特(Paul Rudd)近年重返公仔箱,今次跟荷里活笑匠Will Ferrell合作監製及主演暗黑喜劇《心理醫生住隔離》(The Shrink Next Door),Apple TV+於日前發布了最新預告,並宣布劇集將於11月12日率先推出首 3 集,其後逢星期五推出一集。

《心理醫生住隔離》根據真人真事同名Podcast節目改編,並由《傳媒家族繼承人》(Succession)艾美獎、金球獎、BAFTA得獎編劇Georgia Pritchett操刀。劇集背景設定在80年代初,主要講述商人Martin(Will Ferrell飾)為改善人際關係而尋找心理醫生Isaac(Paul Rudd飾),豈料被對方逐步支配人生。Isaac搬進了Martin的郊外豪宅,就連家族生意也被對方掌控,兩人發展出一段如同精神綁架、長達30年的畸形友誼關係。

另外,Will Ferrell自90年代演出美國經典搞笑節目《Saturday Night Live》而成名,曾主演《Blades of Glory》、《歐洲歌唱大賽:火焰傳說》(Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)等喜劇。風格怪奇獨特的Will Ferrell在預告片中,演活人到中年的迷惘,更在錯的時候遇上了最錯的人。而保羅活特在飾演「蟻俠」前為喜劇演員,在《40 惑不惑》(This Is 40)、《弊傢伙…搞大咗》(Knocked Up)等電影中有亮眼的搞笑演出。

